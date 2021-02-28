雲南米干飄香50年 眷村美食傳統製法超「搞剛」！

說到桃園的眷村美食，不少人會想到雲南米干，只要到中壢龍岡一帶，不免俗會吃上一碗。米干的外型看似粄條，但口感上有很大的差異，煮久泡久都容易爛，因此在產製及烹調時間的掌握上都十分「搞剛（厚工）」。經常分享台灣美食影片的Youtube頻道「先吃再說 Eat First」，這次來到一間50年老店直擊米干的製作過程，各式食材的特寫鏡頭搭上老闆流利的製作手法，讓人看了口水直流。

老闆先將緬甸進口的在來米浸泡四小時以上，加入純水放入磨米機後，磨出一大桶天然米漿，且分享小撇步「將米漿攪拌得越均勻，口感就越Ｑ彈有嚼勁。」

祖傳高湯是這家米干老店飄香50年的秘訣。

米漿製作完後，接著要準備炊蒸。老闆拿起特製的大圓盤，在表面塗上一層薄油後，將米漿舀入均勻搖動，並放置於大鍋中隔水加熱。一片米干大約需蒸2分鐘，待米漿內出現起泡就代表成形即可取出，並將其剝下晾在竹竿上等待冷卻，摺疊三次成方便切割的大小，就能開始切成麵條狀。

直擊50年米干老店，讓人看了口水直流。

由於米干是以純米手工製成，一次僅能製作一片，製作過程相對繁複又費時，而祖傳高湯更是這家米干老店飄香50年的秘訣之一。老闆將米干重新川燙瀝乾放入碗中，撒上蔥花及酸菜，另外準備獨門的湯料，以大骨、肉燥及獨門香料熬整夜的高湯，加入大把豬肝、肉絲及一顆半熟蛋包，一碗料多味美的米干就完成了。