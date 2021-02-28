吳孟達「達叔」昨（27）日下午因肝癌逝世於仁安醫院，享壽70歲。他從影48年，演出超過200部作品，被稱為最強綠葉，尤其和周星馳合作的多部喜劇更在許多影迷心中留下深刻印象。有網友在PTT發文，想知道「說到達叔，大家想到的第一個電影片段是什麼？」文章立刻引起大批網友熱烈討論。

一名網友昨日在PTT八卦板發文，表示達叔和星爺的雙人組合可以說是前無古人後無來者，而達叔拍過不計其數的電影，包括《少林足球》、《喜劇之王》、《食神》、《逃學威龍》、《整人專家》、《與龍共舞》、《賭聖》等等，幾乎部部都是經典，於是讓他不禁好奇發問「說到達叔，大家第一個想到的電影片段是？」

文章曝光後湧入大批網友細數達叔的經典台詞，「我還有點餓～」、「娘子快跟牛魔王出來見上帝啊！」、「我要寫個慘字」、「像這種要求，這輩子沒見過」、「我有一批牛肉好便宜，你要就打這個電話吧。」、「黏巴達啊黏巴達」、「作弊是不對的，沒什麼事我們先回去了」。

其中，許多網友都認為他在電影《逃學威龍》中「我還沒上車」的片段最讓人印象深刻，到現在也經常被用在各種迷因或是梗圖上。此外，有網友發現傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）去年1月26日因搭乘直升機意外逝世，與今年達叔過世日期相近，離奇巧合讓人覺得不可思議。