乾隆是歷史上最長壽以及在位時間最長的皇帝，在各種民間傳說中也被描繪成風流天子，除了令妃、香妃與多位平民女子的愛情故事之外，有一位男人竟然被乾隆獨寵了20年，而且不論到底裡都一定要將他帶在身邊，他就是御膳房內第一御廚張東官。

乾隆酷愛遊江南，蘇州更是他停留時間最長的地方，每每出遊，各地官府都會派出精英廚師為皇帝獻藝，原是蘇州織造普福家裡廚役的張東官就因為特別擅長製作官府菜，被派去侍奉皇帝，沒想到乾隆一品嘗到他做的糯米鴨、常青頓青衣河蝦以及糖醋櫻桃肉等菜餚，當場讚不絕口。

特別是糖醋櫻桃肉更是讓乾隆念念不忘，當時還特地召見張東官討教這道菜的作法。最後乾隆要回京的時候也決定要帶張東官回宮當自己的御廚，從此乾隆的三餐和小吃都交由張東官負責，甚至連到承德山莊避暑、圓明園旅遊或是出巡各地都一定要把張東官帶在身邊，依賴程度可見一班。

根據清代御膳房的檔案《江南節次照常膳》紀載，張東官的名字出現頻率極高，在短短10幾天之內就出現27次，幾乎乾隆路上的頓頓飯菜都是出自他之手。乾隆也因此非常寵愛張東官，經常賞賜他，有什麼要求也幾乎都會答應。在張東官70幾歲時曾要求乾隆讓他退休，乾隆雖然當時沒有答應，但隔年最後一次南巡經過張東官蘇州老家時，乾隆就下旨讓他直接回家，不必跟他回京，正式宣告他可以退休了。