古人經常透過詩詞歌賦來抒發當下的感受，也因此留下許多曠世巨作。清代乾隆帝對文學、藝術作品特別偏愛，自己也創作了多首詩作，雖然質量後世褒貶不一，但其中一首「洞房詩」卻被傳為經典。

乾隆帝對藝術特別喜愛，除了收藏許多名家的詩、書、畫之外，自己也作詩將近4萬首，連紫禁城內的匾額、楹聯大都出自其御筆。雖然對這一塊領域充滿熱情，但作品卻多被世人認為水平跟不上數量，唯獨一首《新娘》傳為千古佳話。

這首《新娘》只有短短4句「樓下鑼鼓響叮咚，新娘羞坐花轎中。今日洞房花燭夜，玉簪剔破海棠紅。」除了生動的描繪出娶親的熱鬧氛圍，連新娘嬌羞的心情和神態也都形容的恰到好處，不過最後2句敘述洞房花燭夜的場景卻因為暗示意味濃厚讓人看了不禁臉紅心跳。

坊間流傳，這首詩最後是靠著大學士紀曉風的畫龍點睛才如此出色，據說當時乾隆微服出巡，帶著紀曉風走進一家酒樓飲酒休憩，幾杯黃湯下肚後，突然看到有迎親的隊伍從樓下經過，乾隆頓時詩興大發就念出前3句，但第4句擔心太露骨有失身分，便請紀曉風作結，才有了「玉簪剔破海棠紅」這句。

雖然有人認為這首詩太過俗艷，也透露出乾隆好色的本性，但也有人認為這首詩押韻合律，又完美道出男女之間的情事，可以稱得上難得一見的佳作。