澳洲一名女子近日到林間散步，途中發現一旁的樹上有一隻巨大的飛蛾，體型幾乎比一名成年人的手掌都還要大，讓她相當驚訝；然而當天晚間下了一場暴風雨，女子隔天再度前往原地想確認飛蛾的安全，沒想到卻看見牠的身邊多了一個伴，讓她忍不住笑說：「牠昨晚肯定很忙」。

Giant moth



Chunky boi 😍 pic.twitter.com/qd6ddb4kCJ — Xarios (@XariosKrue) February 26, 2021

綜合外媒報導，居住在布里斯本的泰勒（Pam Taylor）在本月23日到住家附近的林間散步，然而途中卻驚覺一旁的樹幹上棲息著詭異的生物，湊近一看才發現這是一隻長達10英吋（約25公分）的巨型飛蛾，體型幾乎比一個成年人的手掌都還要大。

泰勒對此感到相當驚奇，立刻拍下飛蛾和自己手掌的對比照，分享到臉書社團「Amateur Entomology Australia」，不少專業網友看到後，都猜測牠很可能是「巨人木蛾（Giant Wood Moth）」，這是一種常見於澳洲沿海地區的飛蛾，平均體長約15公分，重30公克，是世界上最重的飛蛾，牠們的外型大部分都是灰色的，在某些地區可能還會長有斑點。

原本這場奇遇到這裡就該畫下句點，不過23日當晚卻突然下起了暴風雨，放心不下的泰勒隔天又回到原地，想要確認這隻巨型飛蛾的安全，沒想到現場卻多出了另一隻同伴，而且牠們正忙於交配，讓她忍不住笑說：「我今早回去想看看牠是否活過了暴風雨…現在看來，牠昨晚肯定很忙」。