近日網路上流傳一段影片，一名泰國正妹蹲在河邊餵烏龜們吃吐司，不過下秒卻突然闖入一隻「不速之客」，一來就開始霸道地搶奪食物，嚇得原本聚集在河邊的生物都立刻逃竄，就連正妹也嚇到瞬間發出淒厲的尖叫聲，急忙逃離現場，只剩牠獨自留在原地，似乎還搞不清楚狀況。

有網友推測澤巨蜥很可能是看到魚群聚集，想趁著牠們不注意時來捕食。(影片來源/YouTube/ AMARIN TVHD)

根據泰媒報導，網友「Apple Jetski Ple」在臉書上分享了這段影片，當時他的姪女正蹲在河邊的階梯上，將手中的吐司撕成條狀，餵給聚集在水邊的烏龜和魚群，然而這個「餵食服務」不僅吸引來鳥群圍觀，還引來了一隻不速之客「澤巨蜥」。

只見影片開始不久後，澤巨蜥就將頭露出水面，出現在畫面後方，並且不斷朝著餵食的地方移動，接著快速地從旁竄出，搶走原本要餵給烏龜的吐司，在場所有的生物都瞬間被嚇到四處逃竄，就連正妹看見澤巨蜥的「驚喜登場」，也被嚇得發出淒厲的尖叫聲，腿軟著跑離現場，只剩下澤巨蜥獨自留在原地，似乎還搞不清楚發生了什麼事。

這段影片很快就在網路上爆紅，許多人都對正妹的遭遇感到同情，紛紛留言：「如果是我在現場，絕對會叫得比她還慘」、「乍看之下還以為是一條鱷魚」、「原來是泰國的尼斯湖水怪哈哈」、「應該要放個『請小心餵魚』的警告牌」；不過也有網友猜測，這隻澤巨蜥可能是趁著魚群吃東西分心時來捕捉獵物的。