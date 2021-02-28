在歷史中不少皇帝子嗣，為了爭奪皇位任何事情都做得出來，像是殘殺自己的手足或近親，甚至南朝宋代的宋明帝劉彧因為沒有生育能力，竟將自己的嬪妃獻給文臣、武將，等到生下兒子後再將生父給殺死，永絕後患。

宋明帝劉彧是南朝宋的第七任皇帝，而第六任皇帝就是暴君劉子業，他殘暴和荒淫的事蹟眾多，不僅和親姑姑、姐姐有著不正常的關係，還虐殺宗親，即位後因為擔心諸叔威脅皇位，趁劉彧入朝時把他拘留在殿中，甚至因為劉彧圓潤的體型故意將他封為「豬王」，可憐的劉彧不但被扒光衣服關在豬圈，還被逼迫吃豬食，受盡羞辱，好幾次都差點慘遭殺害。

西元466年，劉彧聯合幾名心腹在建康發動兵變，刺殺劉子業，並在大臣的擁戴下即位，成為南朝宋明帝；不過飽受凌虐的劉彧早已性情大變，晚年時因為擔心諸弟奪去皇位，竟一連殺害28位兄弟，同時也無情剷除許多不利於太子的重要大臣，手段相當殘忍。

此外，劉彧也在晚年失去了生育功能，為了保住皇位，他想出了「借精生子」的方法，先是讓諸弟有懷孕的妻妾們入宮，等到產下男嬰後再將她們殺害，把男嬰交給自己的寵妃照顧；再者，還將後宮嬪妃賜給學識淵博的大臣，或身強體壯的武將，只要嬪妃一懷孕就被接回宮中，而孩子的生父也會被處理掉，永絕後患。

根據史料紀載，劉彧一共有16個孩子，其中12個都是兒子，但卻沒有一個是他親生的；不過仍有歷史學者對於史書上的這種說法抱持存疑的態度，史家呂思勉就認為，這一切都是《宋書》作者沈約為了迎合南齊皇帝而捏造出來的。