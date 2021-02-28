剛出生的小動物失去了父母的保護，很容易就成為獵食者的目標，慘遭殺害。近日一段影片在網路上流傳，一隻紅耳鵯媽媽剛餵食完寶寶，又飛出鳥巢繼續覓食，豈料才剛離開不久，就有一隻褐翅鴉鵑趁空突襲，把一隻寶寶甩出了鳥巢，還殘忍吞下了另一隻寶寶。

鳥媽媽為了養育孩子需要付出很多的愛和耐心。(影片來源/YouTube/AROUND MY CAMERA/內容可能引起不適，請斟酌觀賞)

YouTube頻道「AROUND MY CAMERA」經常分享鳥類活動的影片，大部分都是在鳥巢旁架設攝影機，觀察牠們生活中的一舉一動。前陣子，他上傳了有關於紅耳鵯鳥（Red-whiskered Bulbul）家族的影片，只見鳥巢內有兩隻嗷嗷待哺、眼睛尚未張開，且還沒長出羽毛的新生小鳥，鳥媽媽為了照顧牠們，不但四處覓食，有時還得叫醒睡夢中的寶寶起床吃飯，整個過程必須付出極大的愛和耐心。

不過有許多獵食者總會趁著鳥巢沒有「大人」看守的空檔進行突襲，一隻成年褐翅鴉鵑（Greater Coucal；為杜鵑科鴉鵑屬的鳥類）出現在畫面右下角，緩慢地觀察、靠近，直到確認「大人」不會那麼快回來後，立刻飛到鳥巢旁邊，驚醒了睡夢中的小鳥們，接著褐翅鴉鵑直接將牠們叼起，其中一隻被甩到鳥巢外，另一隻則被牠咬了幾口後、生吞下肚。

鳥媽媽事後回到鳥巢，但裡面的小寶寶早就不見蹤影，鳥巢也被褐翅鴉鵑給弄得一團亂。殘忍的結局讓不少網友都感到非常不捨，紛紛留言：「我還以為會有一個幸福快樂的結局」、「想知道掉出鳥巢的寶寶怎麼樣了…」、「小鳥都還沒長毛就被吃掉了，好可憐」、「牠們都不是壞人，只是為了活下去。動物從不會以殺死其他動物作為消遣，但某些人類卻會」。