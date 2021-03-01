黑人問號！老外夾自助餐猜120元 結帳傻眼「啥Ｘ啦」！

台灣自助餐菜色相當豐富，是不少外食族的最佳選擇，但因計價方式有秤重計費，及由店員目測來計價，因此價錢常常引起爭議。近日YouTube頻道《台灣尋奇》帶來自非洲甘比亞的黑龍去吃台灣的自助餐，並且讓他猜猜看自己所夾的菜總共多少錢。黑龍以自己吃過台科大學餐的經驗評估，當工作人員公布價錢後，讓他傻眼喊：「啥Ｘ了啦」。

黑人問號！黑龍知道自助餐價錢後相當傻眼。

《台灣尋奇》團隊工作人員和黑龍打賭，誰的估價最接近黑龍所夾的實際價錢。黑龍最後共夾了五道菜、一道魚、宮保雞丁、番茄炒蛋及一碗白飯，在夾菜時就邊以一道菜5元為保守估計，頂多在番茄炒蛋和宮保雞丁提高預估為１０元到２０元的價錢，並表示魚在自己的國家相當便宜，因此預估為25元，最後他猜測所夾的兩盤菜總共為120元。

黑龍又說「老闆是開飯店的吧」。

工作人員則表示依台北的物價不可能那麼便宜，認為自助餐阿姨通常都是「看心情計價」，黑龍聽完開玩笑說「阿姨妳好，今天很美，挖係黑龍」，看阿姨會不會只算他70元。最後工作人員猜測黑龍所夾的菜為270元時，黑龍又說「老闆是開飯店的吧」，殊不知工作人員公布結帳真實價格是220元時，讓黑龍聽完傻眼直接粗口表示「啥Ｘ了啦」，打賭輸的黑龍只好起負擔當天的自助餐費用，工作人員也告知黑龍，學校的自助餐因為要提供給學生，所以本來就會比較便宜。