超台外國教授拍片教戴口罩 吐槽台人奇葩戴法笑翻網友

近日一名網友在「爆料公社」po出1名外國女子拒戴口罩，還大鬧台鐵列車的影片，這樣的行為讓在台灣教書的大學教授Justin感到相當傻眼，於是在個人YouTube頻道「Justin in Taiwan 我不是歪國人」上傳一部影片，教導外國人如何正確的配戴口罩，更直言：「如果你沒有要來台灣戴口罩，麻煩你不要來」。

影片開頭Justin先以開玩笑的方式指出台灣人四種奇特的口罩戴法，他表示台灣最流行將口罩當成圍巾戴在脖子上，以及將口罩戴在手肘上，好像是雷殘時要保護手肘一樣；甚至看過有人將口罩當成耳環勾在耳朵上，或是當成安全帽戴在頭頂上，像要拿來隱藏禿頭。

Justin 直言：「如果你沒有要來台灣戴口罩，麻煩你不要來」。

此外，Justin也分享在逛大賣場時，曾看到一個男生咳嗽時不僅將口罩拉下狂咳，更沒有用手摀住。他提醒大家咳嗽時要將口罩戴好，阻擋病毒的傳播本來就是口罩的目的，並指出口罩若有妥善保管，就可以重複使用，不必使用一次就丟棄。

Justin表示，自己在國立醫學院工作，所以平時會跟身邊的醫療同仁學習如何正確的配戴口罩。「口罩拿出來，把它戴上去很簡單，儘可能不要碰到口罩的外面，這裡放上去，套在耳朵接著口罩拉下來，捏著鼻子，安捏丟厚。」影片中流利的中文穿插一些台語，許多網友驚豔的表示「你超台」。

Justin 直言：「如果你沒有要來台灣戴口罩，麻煩你不要來」。

最後，Justin嚴肅的說：「如果外國人要來台灣，我們當然非常的歡迎他們，不過用一點你們的腦袋，請你們戴口罩。」他也再次提醒台灣人，「拜託你們不要當專業的笨蛋，記得口罩是放在臉上，不是手肘、脖子或膝蓋」。