狂！幫iPhone去角質 8小時後手機竟變鏡子？！

一位日本YouTuber經常將生活中各式各樣的物品打磨成鏡面，或是將生鏽氧化物品研磨翻新，並將這些過程上傳至YouTube頻道「hakaihan」和大家分享。日前他就拿了一隻iPhone手機來打磨，總共花了8個小時才將機身背面的霧面外殼磨成光亮的鏡子。

用砂紙將iPhone機身的金色漆磨掉。

首先，他先用最粗的砂紙將iPhone機身的金色漆全部磨掉，接著使用四種不同粗糙等級的砂紙將表面磨平，分別是#240、#400、#800及#1500，磨完後可以發現表面已經平滑許多，但還不能夠當鏡子使用，所以他又拿了較細的研磨海綿繼續研磨了，待研磨到表面平滑後，接著就準備要拋光了。

機身背面越磨越亮，可以當鏡子照。

他先使用pikal高濃度的金屬拋光研磨劑，讓機背的色彩顯得更加明亮，但因為機背表面還有些霧霧的，所以又再使用了六種不同的金屬拋光膏，將機身背面越磨越亮，最後磨到可以當作鏡子使用後，再塗上一層車用的塗層，可以用來防止指紋的附著，整個過程耗時8小時，成品出來後也真的能夠清楚地照出物品。

網友看完影片後，紛紛佩服的留言表示「真的可以當鏡子照耶」、「怎麼有耐心磨這麼久」，也有網友留言「坐等磨iPhone12的影片」，不過也有網友提醒大家自己磨製手機機身後，之後手機若壞掉，有可能就不能享受Apple提供的售後服務了。