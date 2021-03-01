今（1）天是228連假最後一天，台北市立動物園一大早就湧入大批遊客排隊進場參觀，入園的時候不妨去看看可愛動物區的蘭嶼豬吧！當年調皮可愛的蘭嶼豬寶寶們轉眼間都成年了，但牠們不改貪吃本性，只要看到保育員提著食物就會衝上前瘋狂討食，根本就是名符其實的「流氓吃貨」！

看到保育員提著食物走上來，蘭嶼豬都擠在門邊準備搶食衝一波。(圖／台北市立動物園提供)

蘭嶼豬寶寶們住進可愛動物區之後，一日三餐還嫌不夠多，短短不到幾個月的時間，就把戶外活動場中的植栽通通吃光，連長了尖刺的仙人掌和林投樹也沒放過。現在雖然年紀增長了，體型也大了數倍，但個性卻還是像小時候一樣貪吃，嗅覺靈敏的她們只要聞到食物的味道，就會開心的衝上前去將保育員團團圍住，激動地又拱又咬。

蘭嶼豬真的超會吃，植物只要長超過電牧線就會被蘭嶼豬吃掉。(圖／台北市立動物園提供)

其實蘭嶼豬的個性非常親人溫馴，只有肚子餓或發情期才會出現這種「熱情如火」的打招呼方式，保育員們為了避免雙腳被蘭嶼豬們擠到烏青，只好先和牠們展開鬥智。首先將顆粒較小粒狀飼料平均灑在室內欄舍，分散蘭嶼豬們的注意力，讓牠們可以慢慢地採食，接著再把其他蔬果和葉菜類食物擺放到戶外活動場的餵食平台上，如此一來保育員才能在免受干擾的情況下，順利完成巡場、餵食和清潔的工作。

舖上排水性較佳的澎鬆沙土後，蘭嶼豬吃飽就會找個舒服角落小憩一下。(圖／台北市立動物園提供)

此外，農曆春節過後，保育員也替蘭嶼豬們進行了戶外場地的重整，將原本較泥濘的地面舖上排水性較佳的沙土，沙土澎鬆的觸感讓蘭嶼豬們非常喜歡。現在白天裡，她們除了用鼻子到處拱土外，吃飽後也喜歡找個舒適的角落小憩一下。台北市立動物園也為了提升照養空間的利用效能，也開始嘗試生態的多物種混群意象，讓蘭嶼豬和中國華鵝共同使用戶外活動場，豐富牠們的行為表現。