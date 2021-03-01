科學家能透過實驗累積知識造福人類，讓我們的生活過得更好，但你知道有一項實驗從近1個世紀以前就開始，到現在還沒結束嗎？該實驗是由澳洲昆士蘭大學已故教授湯瑪士帕奈爾所設立的「瀝青滴漏實驗」。

該實驗最主要的目的是為了測量極高黏度瀝青在室溫環境下的流動速度。(影片來源/YouTube/BE AMAZED/如遭刪除請見諒)

瀝青滴漏實驗（Pitch drop experiment）從1927年開始，至今已經經過了94個年頭，被稱為是「世界上持續時間最長的實驗」，也曾拿下金氏世界紀錄的頭銜。最主要的目的是為了測量極高黏度瀝青在室溫環境下的流動速度。

Look who’s back? It's me!! Feels great to be out of #isolife and back online. 🖤 Sorry I went MIA for a little longer... 由 The Pitch Drop 發佈於 2020年11月8日 星期日

湯瑪士帕奈爾（Thomas Parnell）教授先把一些瀝青放進一個封了口的漏斗內，1930年時漏斗封口被剪開，瀝青開始緩慢流動，而每一滴高黏度瀝青都需要近10年時間，才能從漏斗滴到下方的燒杯中。第一滴瀝青於1938年12月滴出，時至今日已滴出9滴瀝青。

此外，瀝青的流動速度會受到周圍溫度的變化改變，但1988年以前都沒有對該實驗周圍的環境特別控制，一直到第7滴後才裝了冷氣讓溫度固定，使瀝青滴下的時間拉長。過去1滴約8到9年的時間，固定溫度後，第8滴的時間竟花了將近12年5個月才滴落。

透過該實驗可以計算出瀝青的黏度大約是水的千億倍，而這項實驗從湯瑪士帕奈爾開始一直到他1948年逝世後，由約翰梅史東（John Mainstone）教授接手，約翰梅史東教授2013年過世後再傳給安德懷特（Andrew White）教授，正式步入「第3代」，而漏斗內的瀝青也足夠這個實驗再進行百年之久。