科學家能透過實驗累積知識造福人類，讓我們的生活過得更好，但你知道有一項實驗從近1個世紀以前就開始，到現在還沒結束嗎？該實驗是由澳洲昆士蘭大學已故教授湯瑪士帕奈爾所設立的「瀝青滴漏實驗」。
瀝青滴漏實驗（Pitch drop experiment）從1927年開始，至今已經經過了94個年頭，被稱為是「世界上持續時間最長的實驗」，也曾拿下金氏世界紀錄的頭銜。最主要的目的是為了測量極高黏度瀝青在室溫環境下的流動速度。
湯瑪士帕奈爾（Thomas Parnell）教授先把一些瀝青放進一個封了口的漏斗內，1930年時漏斗封口被剪開，瀝青開始緩慢流動，而每一滴高黏度瀝青都需要近10年時間，才能從漏斗滴到下方的燒杯中。第一滴瀝青於1938年12月滴出，時至今日已滴出9滴瀝青。
此外，瀝青的流動速度會受到周圍溫度的變化改變，但1988年以前都沒有對該實驗周圍的環境特別控制，一直到第7滴後才裝了冷氣讓溫度固定，使瀝青滴下的時間拉長。過去1滴約8到9年的時間，固定溫度後，第8滴的時間竟花了將近12年5個月才滴落。
透過該實驗可以計算出瀝青的黏度大約是水的千億倍，而這項實驗從湯瑪士帕奈爾開始一直到他1948年逝世後，由約翰梅史東（John Mainstone）教授接手，約翰梅史東教授2013年過世後再傳給安德懷特（Andrew White）教授，正式步入「第3代」，而漏斗內的瀝青也足夠這個實驗再進行百年之久。
文章來源：The Pitch Drop
文章來源：YT/ BE AMAZED
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