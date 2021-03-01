名人背後往往有許多有趣的軼聞傳說！據說晚清一戶袁姓大戶人家，家中大少爺袁保中從小就被當成繼承人來培養，長大後也理所當然留在家中照顧家族事業，無意仕途，含著金湯匙出生的他從小享盡榮華富貴，認為自己福澤深厚，特別相信命理面相之說。

袁府中有一個丫鬟姓劉，因為沒有纏足，所以大家都叫她「大腳丫頭」，這名丫鬟劉氏燒得一手好菜，尤其是做的大餅特別好吃，袁保中因為太愛吃她做的大餅，決定將她留在身邊當貼身丫鬟，專門伺候他的飲食起居。

一天劉氏在幫袁保中洗腳，擦腳的過程中突然注意到袁保中腳底有1顆黑痣，袁保中以為自己猜到劉氏心中所想，得意的向她炫耀「我腳底板這顆痣可不得了，說明我將來必是大富大貴之人。」沒想到劉氏聽了忍不住噗嗤一笑，向袁保中回道「少爺真愛說笑，我腳底板也有兩顆痣，難道我一個小小的丫鬟也會大富大貴嗎？」

對命理學迷信的袁保中一聽，突然對這個丫鬟產生興趣，命她脫掉鞋襪給他看，果真在劉氏腳底板看到1顆痣，認為她將來必定是有福之人，於是決定娶她為妻，但由於袁保中早就有了婚配，只能讓劉氏當小妾。

劉氏雖然飛上枝頭變鳳凰，卻沒有恃寵而驕，就算每天不用再做粗活還是盡心盡力伺候袁保中和元配夫人，因此獲得袁府上下的敬重和愛戴，沒有因為她的出身看不起她。而劉氏也替袁保中生下了4子1女，其中一個兒子就是大名鼎鼎的北洋軍閥領袖袁世凱。