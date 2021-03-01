遺失手機可以使用定位功能來找回，不過若是掉在太平洋的深海裡，那可就麻煩了。日本一名網友在工作時不小心遺失手機，沒想到回家打開定位功能查看，卻發現手機掉在一片汪洋之中，因此特地將定位照PO上推特，尋求其他好心人的幫助，豈料竟釣出「諾魯共和國」政府親自回應推文。

綜合日媒報導，「遠洋漁業@海巻漁師」在推特上發文透露，自己在24日早上7點左右，出海工作的期間不小心遺失了自己的iPhone Pro，雖然有另外一艘漁船幫忙，但最終仍沒有找回手機，無奈之下他只好尋求其他好心網友的幫助，並將手機遺失的定位地點一併上傳，希望有人撿到後可以聯絡他。

不過地圖的座標被定位在「0°49′44″S 146°58′36″E」的位置，從照片上可以看到這處附近全是一片汪洋，手機真的掉進了太平洋之中，最靠近的陸地就是位在南方的「巴布亞紐幾內亞」，推主也調皮地在文中提醒：「順帶一提，我也不知道水有多深…」。

不少網友看到推文後感到非常傻眼，紛紛留言：「這真的撿得起來嗎？」、「請問你掉的是金手機還是銀手機呢？」、「GPS在水底下居然還能運作」、「大概要數萬年之後才會出土了吧」、「請問撿到手機以後是要交給哪裡的警察局呢？」。

而推主本人也在底下開玩笑地留言，詢問自己到底該向哪一個國家的警局通報遺失比較好，「附近的國家有巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞、澳大利亞，再來就是關島、菲律賓，我應該要聯絡誰？」，沒想到卻引來了不在名單內的「諾魯共和國政府」回應：「真的很抱歉我們無法幫到忙，不過我們推測它應該位於巴布亞紐幾內亞的經濟海域中」。