誰能想到一隻象龜竟然因為旺盛的性慾，而拯救了一個即將滅亡的物種，堪稱是「救國英雄」也不為過！厄瓜多加拉巴哥群島中的聖克魯茲島，其島上的加拉巴哥象龜，在半世紀以前只剩下2隻雄龜和12隻雌龜，瀕臨重大滅絕危機。對此，加拉巴哥國家公園從美國聖地牙哥動物園找來救兵「迪亞哥」（Diego）協助繁殖，沒想到牠憑藉著永不滿足的性慾，就此拯救了整個龜族，免於絕種危機。

加拉巴哥象龜是現存體型最大的陸龜之一，也是加拉巴哥的特有種，成年象龜的身長可達1.5公尺，野外壽命超過100年，因各個小島的生態環境有明顯差異，繁衍出許多型態各異的亞種。

不過在1970年代，當地保育專家發現，加拉巴哥象龜正面臨絕種危機，因此展開繁殖計畫，包括迪亞哥在內，共有14隻雄龜參與其中，希望牠們能多多「增產報國」。

果然經過象龜們50年來夙夜不懈的努力，目前島上的象龜數目已從原本的14隻，暴增為2000多隻，其中將近800隻都是迪亞哥的後代。

當地象龜專家塔皮亞（Washington Tapia）表示，「迪亞哥是性慾強大的雄龜，對復育工作貢獻良多」，儘管距離島上最高歷史紀錄的5000隻象龜來說，現在的數目還差了一大截，但目前正以穩健的速度增長中，尤其是已經超過百歲的迪亞哥，雄風仍不減當年，不僅成功讓龜族免於滅亡，也讓龜口再次繁盛。