雖然大自然中的食物鏈難以撼動，但草食動物們為了保住自己的性命，經常做出令人嘆為觀止的事情。國外一名女子到南非的國家公園旅遊時，意外目擊到一頭牛羚慘遭獅群圍攻的場面，豈料正在牛羚即將被包夾抓住時，牠竟飛身躍起，猛踹兩隻母獅的頭部，隨即消失在草叢當中，順利翻轉自己的命運。

牛羚不斷死命向前跑，最終消失在草叢裡，留下獅群在原地徘徊尋找。(影片來源/YouTube/ T&T Creative Media)

根據《每日郵報》報導，這段影片是由女子休吉（Lauren Hughey）前往克留格爾國家公園（Kruger National Park）旅遊時所拍攝，當時一頭牛羚正遭到7隻母獅圍攻，牠已經率先甩開其中一隻敵人，卻不小心闖入了另外2隻母獅的包圍路線，眼見牛羚即將被抓住，牠竟瞬間飛身跳起，越過了這2隻母獅，還用後腳猛踹牠們的頭部。

不過危機到這裡還沒有結束，埋伏在旁邊的4隻母獅也加入了追擊的行列，牛羚為了逃生，只好「抄捷徑」涉水狂奔，雖然中間獅群一度快要追上牛羚，但牠堅持不斷往前奔跑，最終消失在草叢當中，留下母獅們在附近徘徊，試圖尋找牠的身影。

親眼見到牛羚成功翻轉自己的命運，讓休吉相當興奮，同時也替牛羚感到開心；而網友們看完影片後也都嘆為觀止，「我可以聽到牛羚在說：『不是今天！』」、「我不知道原來牠可以跳這麼高！做得太好了兄弟！」、「太精彩了，牠值得逃過死劫」、「壓力可以讓人變得更強大」、「不管事情看起來有多糟，要記住千萬別放棄！」。