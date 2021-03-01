清朝末代皇帝溥儀自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，但他不凡的一生可謂大起大落，1962年他迎娶了第五位、也是最後一位的老婆李淑賢，他曾說過「我是從來不知愛情為何物的，只是遇見李淑賢，才曉得人世間還有這樣甜蜜的東西存在」，沒想到就在李淑賢某天無意間發現溥儀不可告人的秘密後，讓她難堪的想要離婚，臨死前也堅決不和丈夫合葬。

1962年，當時還是一位護士的李淑賢，經人介紹下結識了溥儀，加上溥儀此前歷經了種種苦難，相當珍惜得來不易的幸福，李淑賢也對於這段婚姻有所期待，不久便結成連理，度過了一段幸福的歲月，但是隨著相處時間越長，李淑賢對溥儀的態度越發不滿。

李淑賢晚年時憶述，溥儀在新婚之夜竟一直在看書，直到李淑賢睡著後，才聞了聞她的頭髮，躺到了她身邊睡覺，而這樣的情況持續了3天，李淑賢最後哭著追問緣由，溥儀才吐露背後真相。

原來溥儀年幼歲時便被限制了自由，整天只能和太監在一起，太監們擔心他晚上亂跑，每天夜裡都讓宮女和他在一起，在宮女們的逼迫下，不諳世事的溥儀長期被肆意擺佈，還被逼吃壯陽藥，最終在需索無度的情況下，喪失了生育功能，這也是為何妃子文繡會執意和他離婚，以及皇后婉容私通侍衛。

面對溥儀婚前的刻意隱瞞，李淑賢相當惱火，甚至氣得要離婚，可是溥儀流淚的樣子卻讓她狠不下心腸來，直到1967年，溥儀因病去世後，李淑賢跟朋友聊天時，這才不小心洩露了溥儀的秘密。

溥儀死後30年，李淑賢因為肺癌去世，享壽72歲，不過她死前曾透露後悔嫁給溥儀，更直言「溥儀生前給人當了半輩子傀儡，死後我不能再讓他當招牌了，我的骨灰堅決不和溥儀葬在一起」。