狗狗真的是人類最忠心的好伙伴！蘇格蘭一名男子日前帶著兒子到河畔散步，途中卻看見一隻黑狗獨自坐在河水旁邊，男子頓時感到不對勁，立刻上前查看，沒想到竟發現一名老翁臉部朝下浮在水上，嚇得他立刻大聲呼救，及時救回老翁的性命。

"Local Hero Award Winner is Gregor Angus....his quick thinking and incredible act of kindness saved the life of 81 year old Brian Watson". Well done Gregor, Lucas and Hugo. All heroes in our book! Thanks to @WestportVets for getting them all a treat #linlithgow (Full story FB) pic.twitter.com/0h8lp2RHqL — My Linlithgow (@MyLinlithgow) February 26, 2021

根據《鏡報》報導，39歲的安格斯（Gregor Angus）在1月31日時，帶著4歲的兒子盧卡斯（Lucas）一起沿著位於西洛錫安（West Lothian）的聯盟運河（Union Canal）散步，途中他們看見81歲老翁沃森（Brian Watson）也在遛著他的黑色拉不拉多雨果（Hugo）。

然而回程路上，老翁卻突然消失，只剩下雨果獨自坐在河畔，詭異的行為讓安格斯覺得不太對勁，於是靠近觀察河面，沒想到竟發現沃森臉部朝下地浮在水中，而且看起來已經沒有生命跡象。

安格斯見狀立刻從岸上拉住沃森的夾克外套，但對方當天穿著厚重，吸水後更增加不少重量，需要花費極大的力氣，因此安格斯急忙向路人求救，在眾人的聯手之下終於將沃森拉出水面，路人紛紛提供外套給他保暖，並一起等待救護車到來；而4歲的盧卡斯也全程都在旁邊，緊緊地抓住雨果的牽繩。

沃森在送醫照護後已經恢復正常體溫，他的女兒也打電話向安格斯致謝；這個消息傳開之後，安格斯和雨果都獲頒當地的「英雄獎」，不過安格斯對此卻相當不好意思，直言這一切都得歸功團隊努力，「我很感謝在那裡提供幫助的其他人」。