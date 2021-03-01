狗狗真的是人類最忠心的好伙伴！蘇格蘭一名男子日前帶著兒子到河畔散步，途中卻看見一隻黑狗獨自坐在河水旁邊，男子頓時感到不對勁，立刻上前查看，沒想到竟發現一名老翁臉部朝下浮在水上，嚇得他立刻大聲呼救，及時救回老翁的性命。
根據《鏡報》報導，39歲的安格斯（Gregor Angus）在1月31日時，帶著4歲的兒子盧卡斯（Lucas）一起沿著位於西洛錫安（West Lothian）的聯盟運河（Union Canal）散步，途中他們看見81歲老翁沃森（Brian Watson）也在遛著他的黑色拉不拉多雨果（Hugo）。
然而回程路上，老翁卻突然消失，只剩下雨果獨自坐在河畔，詭異的行為讓安格斯覺得不太對勁，於是靠近觀察河面，沒想到竟發現沃森臉部朝下地浮在水中，而且看起來已經沒有生命跡象。
安格斯見狀立刻從岸上拉住沃森的夾克外套，但對方當天穿著厚重，吸水後更增加不少重量，需要花費極大的力氣，因此安格斯急忙向路人求救，在眾人的聯手之下終於將沃森拉出水面，路人紛紛提供外套給他保暖，並一起等待救護車到來；而4歲的盧卡斯也全程都在旁邊，緊緊地抓住雨果的牽繩。
沃森在送醫照護後已經恢復正常體溫，他的女兒也打電話向安格斯致謝；這個消息傳開之後，安格斯和雨果都獲頒當地的「英雄獎」，不過安格斯對此卻相當不好意思，直言這一切都得歸功團隊努力，「我很感謝在那裡提供幫助的其他人」。
文章來源：Mirror
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