鬼神之說儘管言之鑿鑿，但信者恆信，不信者恆不信，不過日前就有一名女網友分享離奇的靈異經驗，透露自己半夜時分，竟然看見「黑白無常」站在她床邊不斷交談，甚至抽出一把長刀，讓她嚇得躲回棉被不敢出來，沒想到隔天卻驚聞恐怖噩耗，讓她至今心有餘悸，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文透露，數年前的一個夜晚，當時她躺在床上準備睡覺，卻翻來覆去遲遲無法入眠，就在她掀開棉被打算起身前往客廳喝杯水時，卻看見兩位像是八家將的黑白無常站在床邊，嚇得她倒抽一口氣，又立刻縮回棉被。

最後她耐不住好奇心，探頭仔細觀察，發現眼前的黑白無常似乎正在對話，但不是說人話，一位手拿一本書，另一位則手持一把彎度像玄月形狀的長刀，長度大約跟開山刀一樣，並開始拔刀，準備揮刀，房間頓時殺氣騰騰，「我心裡想，慘了，這下我死定了，是不是要殺我！我開始冒汗發抖，又縮回棉被去…」直到詭譎的氣氛消失後，她才又鼓起勇氣掀開棉被，對方已然消失無蹤，她才鬆了一口氣。

最後原PO透露，隔天醒來，家裡附近的一位老婆婆卻突然去世了，讓她心裡頓時發毛，直言「也許要抓的人可能不是我，只是來錯地方了，實在是嚇死我了！」原PO表示，曾為此請教修行的師父，對方說那是陰間鬼差，「據說鬼差來到家裡，家裡若有不乾淨的東西會被趕走」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「真的會嚇死」、「我十幾年前，半夢半醒之間被七爺八爺裝扮的人叫醒」、「嚇死，人沒事就好」。