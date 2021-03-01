日常生活中，柴米油鹽醬醋茶，一睜開眼，無處不是開銷，不少人汲汲營營的賺錢，就是為了哪天得以財富自由，但卻有網友感嘆，即便現在的存款是當年初出社會時的幾十倍，但反而懷念起當時住在小套房時的生活，即便窮困，日子卻過得很快樂，不禁好奇問道「很多人也是嗎？」貼文一出引起不少人共鳴。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「為什麼存款比以前多並沒有感到比較快樂」為題，PO透露，幾年前剛踏入職場時，半年後存了十幾萬，住在新北市樹林的小套房，一間衛浴、一張床、一桌小小的書桌，就幾乎佔據了所有的活動空間，「回頭看真的超窮，可那時覺得過得滿快樂的」。

不過原PO話鋒一轉，儘管現在的存款是當時的幾十倍，可是反而沒那時快樂，讓他十分不解，好奇PO網詢問，「很多人也是嗎？」他提到，身上的存款很夠用，買透天不是問題，每天朝九晚五，工作地點離家裡只要一分鐘，「去年底股票突然多一、兩百萬，也是沒有快樂的感覺」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「生命的可能性降低了，20幾歲有著很多對未來的未知跟想像」、「吃東西就能感到快樂的人，真令人羨慕」、「年紀大體驗得也多，快樂門檻提得更高了」、「真的是窮到只剩下錢啊，物質所帶來的快樂非常之短暫」、「因為你真正的快樂來源不是錢，這個問題只能問施主自己」、「尋找讓自己精神上感到快樂的人事物是人生課題之一」。