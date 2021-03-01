從元朝末年開始，大陸沿海地區海盜猖獗，明太祖朱元璋為了遏止這個現象，下令實施海禁政策，不過這些海盜卻沒有因此消滅，其中一名海盜陳祖義稱霸亞洲多片海域，還到了印尼當上國王，讓明朝皇帝都頭疼不已，明成祖朱隸更是懸賞750萬兩白銀，相當於國庫一半的金額，只為了捉拿他。

陳祖義原為廣東潮州人，一家人都靠海謀生，然而朱元璋下令實施海禁政策，讓他們失去了生活來源，只好逃到南洋，在馬六甲一帶扎根，之後陳祖義加入海盜集團，人數越來越壯大，他也成為世界最大的海盜集團頭目之一，最鼎盛時期成員超過萬人，稱霸於日本、台灣、南海、印度洋等地，甚至南洋有些國家還會向他們納貢。

對此明太祖相當頭痛，多次圍剿無果之下，決定懸賞50萬兩白銀捉拿他，陳祖義之後逃亡到三佛齊（今屬印尼）的渤林邦國，在國王麻那者巫里的手下當上大將，等到國王死後，他立刻召集一批海盜，自立為王，成為了渤林邦國新一代的國王。

為了延續向明朝進貢的傳統，陳祖義仍會出船到明成祖面前納貢，不過每次他都是空船出發，沿途搶奪西洋諸小國的船，用別人的東西裝作貢品，更誇張的是，他連明朝使船都敢搶，此舉讓明成祖實在忍無可忍，於是加高懸賞獎金，以750萬兩白銀要捉拿他，永樂年間明朝每年的財政收入也才只有1100萬兩，超過國庫一半的金額，讓陳祖義成為史上懸賞金最高的通緝犯。

到了1407年，鄭和首次下西洋回程途中，派人前去招撫陳祖義，陳祖義認為鄭和船上有寶物，於是打算「詐降」，再趁其不備一舉搶奪船隊，豈料鄭和早有防備，在海盜來襲時用火攻燒毀海盜船，當場殺死5000多名海盜，還將陳祖義活捉回京，明成祖下令當著各國使者面前殺了他，並斬首示眾以警告他人。