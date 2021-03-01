在電影情節中經常會有不少凶神惡煞的反派進行劫機，最近在蘇丹就出現一名毛絨絨的「劫機客」，牠不但闖入飛機駕駛艙，還試圖攻擊飛行員，為了乘客的安全在飛行半小時後只好緊急迫降，整架飛機重新返回原機場。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月24日，蘇丹塔爾科航空（Tacro flight）一架從卡土穆（Khartoum）國際機場飛往卡達首都多哈（Doha）的飛機，在起飛約半個小時之後，發現機上出現一名並未購買機票的「乘客」流浪貓，但牠似乎不太喜歡飛行，因為牠不但闖入駕駛艙內，還伸出利爪攻擊機組人員；在多次嘗試控制貓咪的行動都失敗後，為了所有乘客的安全，飛行員決定緊急迫降，掉頭回到原本的卡土穆國際機場。

根據調查報告指出，這架飛機曾於卡土穆機場停留了一個晚上，因此推測流浪貓很可能是在工作人員打掃機艙，或飛行前進行最後檢查時偷溜到飛機內，躲進駕駛艙中休息，等到飛機起飛後被震動驚醒，出於迫切想要逃離的心情，才會表現得極具攻擊性。

雖然「貓咪劫機」看起來非常罕見，卻也不是第一次發生；在2004年，比利時一架載有62人的班機也被迫返回位於首都布魯塞爾（Brussels）的機場，原因是一隻名叫「Gin」的貓咪在掙脫旅行提袋後在機上「發瘋」，牠趁著送餐期間跑進駕駛艙，攻擊了飛行員。

同年，一架從孟加拉錫爾赫特市（Sylhet）飛往首都達卡（Dhaka）的航班也有流浪貓闖入，並襲擊飛行員，等到降落後，機組人員花費了2個小時的時間，才終於抓到這隻「劫機客」貓咪。