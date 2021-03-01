罌粟是製取鴉片的主要原料，同時它的萃取物也是多種鎮靜劑的來源，不過在古代主要是作為麻醉使用，而非拿來吸食，對此外界不解，鴉片早在西漢就傳入，為何偏偏在清朝時期氾濫成災，上至達官顯貴，下至鄉野村夫，均有大量吸食鴉片者，長期依賴這種毒品，導致整個人精神萎靡，面黃肌瘦，背後原因跟晚清的一項荒唐政策有關。

當時英國為了扭轉貿易逆差，走私大量的鴉片入關，至此鴉片的潘朵拉盒子才真正被打開，吸食鴉片甚至成為一種全民娛樂，但外界不解，毒品價格通常十分昂貴，不僅僅是因為走私的成本高，更因為種植和生產造價高昂，為何晚清卻連窮人也抽得起鴉片？

原因在於大量的走私鴉片重擊了國產鴉片的市場，加上朝廷官員擔心國人把錢拿去買洋人的鴉片，使得國家的錢流向外國，竟然開始隱晦鼓勵農民自己種罌粟，透過自給自足的方式，阻斷西方國家的進口鴉片。

1859年清廷更頒布了一項條例，直接向鴉片徵稅，不僅增加稅收，此舉無疑是變相肯定鴉片種植、買賣的合法性。

對於老百姓而言，雖然政府對鴉片種植進行徵稅，但是收入依舊可觀，「種植罌粟花，取漿熬煙，其利十倍於種稻」，儼然是暴利的存在，而為了獲得最高的產量，大片良田被種上罌粟花，一時間，漫山遍野都長滿了罌粟，鴉片價格也一再走低。

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