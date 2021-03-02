這樣炸超好吃！台灣夜市人氣小吃「菱角酥」製作方法曝光

秋冬是菱角盛產的季節，路旁不時會看見攤商賣著熱騰騰的菱角，是許多人嘴饞的好選擇，但如果吃不完有剩、又怕擺久不新鮮怎麼辦？經常分享美食料理的YouTuber「簡單哥」教大家把吃剩的菱角做成台灣人氣夜市小吃「菱角酥」，作法十分簡單，引網友稱奇。

首先製作外皮粉漿，將酥炸粉、地瓜粉、蛋、鹽、糖、白胡椒、水放入碗中攪拌均勻。

簡單哥平時主打把複雜的料理簡單化，日前他因看見老婆吃剩的菱角，突發奇想將其改造成夜市常見的菱角酥。首先製作外皮粉漿，將酥炸粉、地瓜粉、蛋、鹽、糖、白胡椒、水放入碗中攪拌均勻；接著邊攪拌邊加入油，簡單哥提醒，這個步驟是為了讓成品口感更好，「當在炸的時候油溫夠，會膨脹產生縫隙，炸起來的菱角才會又酥又脆」。粉漿做好後，即可放入菱角沾裹。

將裹粉的菱角下鍋油炸，中途稍微翻面，等表皮呈現金黃色就能先撈起。

以上前置作業完成後，另起油鍋，等油加熱至一定溫度，將筷子放置鍋中測試，當油馬上出現快速冒泡的現象，代表油溫夠了，便可將裹粉的菱角下鍋油炸，中途稍微翻面，等表皮呈現金黃色就能先撈起。

最後一步是決定菱角酥口感酥脆的關鍵，當油鍋中的油溫回來後，再次將剛炸好的菱角酥下鍋炸10秒後撈起，就大功告成。

油溫回來後下菱角酥約10秒即可撈起。

簡單哥試吃菱角酥，外皮酥脆裡面卻是鬆軟綿密，完全不用加入任何醬料就能吃到菱角本身的甜味。網友看完教學影片，不禁直呼「太厲害了」、「原來還有這種吃法」、「第一次看到這種作法很新奇」。