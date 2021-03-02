竹簍挖洞引鯰魚上鉤 超強神技網驚：第一次見到

釣魚是不少人喜歡的休閒娛樂活動，在亞、美、非洲也有很多飼養鯰魚的漁場，而鯰魚又稱為「鬍子鯰」，外觀來看嘴巴的兩側有著長長的鬍鬚，是主要食用的魚種之一。日前在網路上有段捕獲鯰魚的影片引發網友熱議，讓大家不禁驚呼怎麼辦到的？

將竹簍固定綁好。

鯰魚體型長，頭部平扁，喜歡生活在河邊的石縫或樹根底下的土洞裡。網路上流傳著許多釣鯰魚的方法，而近日有段影片讓不少網友瘋傳，只需要幾個簡單的步驟，就能夠輕鬆捕獲到鯰魚。首先準備一個中間挖有小洞的竹簍，並將竹簍固定綁好放在水面上，在一旁固定住釣竿，綁上小魚當作誘餌，放置竹簍正中央引誘其他鯰魚靠近，最後再將１、２隻鯰魚丟入竹簍內等待片刻，神奇的時刻發生了，鯰魚就這樣不知不覺的排隊上鉤，能看到一隻隻肥美的鯰魚，源源不絕地從中間的小洞向上竄，上鉤的鯰魚在竹簍中不斷的活蹦亂跳，這個方法居然不用花費太多時間就有５、６隻鯰魚上鉤，可以說是漁獲大豐收呢！

固定釣竿，綁上小魚當作誘餌。

鯰魚沒有魚鱗，主要的感覺器官不是依靠視覺，而是觸鬚或其他感覺器官，和其他淡水魚不太一樣。影片曝光後，不少網友開始分析影片的真實性，有網友認為「這是畫面太近的效果，畫面拉遠就沒這麼神奇了」，其他網友也議論紛紛「有人躲在下面把魚塞進去吧」、「有人會相信嗎？」、「原理在哪？」