澳洲一名釣客日前與夥伴出海，捕到一隻近400公斤的巨型「虎鯊」，他們將拖行虎鯊的照片放到臉書上，只見由於鯊魚過於大隻，看起來似乎快壓垮釣客的快艇，其中一人還必須在後面拉住鯊魚的魚鰭，意外在網路上引發討論。

綜合外媒報導，哈金港釣魚俱樂部(Port Hacking Game Fishing Club)成員巴寧(Paul Barning)，日前與夥伴至雪梨附近的海邊釣魚，期間遇到一隻重達394公斤的大號虎鯊，雙方進行45分鐘的激戰後，巴寧與其他5名夥伴奇蹟獲勝，最終成功捕獲虎鯊。

A group of Sydney fishermen have reeled in a huge tiger shark weighing nearly 400kg. The shark was caught on a 15kg... 由 Mosman Collective 發佈於 2021年3月1日 星期一

巴寧將虎鯊照片放上網路，只見他的快艇差點載不動這隻龐然大物，快艇看起來似乎快滅頂了，船上還有人幫忙拉著虎鯊的魚鰭，以免牠落入海裡，而大號鯊魚上岸後，擠滿不少民眾圍觀，之後秤完重後，便交給科學家進行海洋研究。

有網友開玩笑地說「看來你需要一艘更大的船」、「這一隻虎鯊大到可以拖得動船了吧」，但也有人質疑「為此而殺鯊魚的快感是什麼？」。根據新南威爾斯州釣魚協會的記錄，有史以來最大的虎鯊重達694公斤，是2008年在紐卡斯爾(Newcastle)附近斯旺西捕獲的一頭雄性虎鯊。

對此，環境保護組織(Blue Planet Society)表示，虎鯊雖未被列為瀕臨絕種，獵捕屬於合法行為，但自1970年以來，野生動物種群數量銳減近70％，且世界自然保護聯盟(IUCN)認定鯊魚為瀕危物種，指釣客的行為非常自私且不負責任。