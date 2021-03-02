澳洲特有的有袋類肉食動物「袋狼」(Thylacine)，又名為「塔斯馬尼亞虎」，由於人類的獵捕，導致1936年後就未再見到牠們的身影，更被認為已完全滅絕，不過至今仍有不少目擊紀錄，但都未獲得證實，近日澳洲袋狼意識組織宣稱，拍到袋狼「一家三口」的身影。
根據《每日郵報》報導，澳洲袋狼意識組織(Thylacine Awareness Group of Australia)主席沃特斯(Neil Waters)，日前在Youtube上傳一段拍到袋狼的影片，草叢裡出現一隻尾巴筆直的小動物，而背後似乎還有條紋，是袋狼的重要特徵，且數量不只1隻而是3隻，說明是袋狼家族育種的可能性。
沃特斯強調，「這些照片並非偽造的，我們還找來獸醫、犬科動物等專家來當證人」，之後更將畫面交給塔斯馬尼亞博物館和藝術館(Tasmanian Museum and Art Gallery)進行鑑定，不過脊椎動物學專家暨榮譽館長穆尼(Nick Mooney)看過影像後，初步研判此動物並非袋狼，極可能是塔斯馬尼亞沙袋鼠(Tasmanian pademelons)。
館長穆尼提到，85年來陸續有收到民眾鑑定袋狼仍存在的證據，但遺憾的是，從1936年就沒有袋狼現蹤的確切蹤跡。沃特斯得知鑑定結果後也坦然表示，雖然不同意對方的觀點，但他仍尊重這項結論，此次也並非他首次要求鑑定袋狼蹤跡，儘管屢次失敗，但也激起他持續尋找更多有力證據的決心。
袋狼身上斑紋像是老虎，因此又被稱為「塔斯馬尼亞虎(Tasmanian Tigers)」，是近代體型最大的食肉有袋類動物，但因人類撲殺及棲息地遭侵佔，導致袋狼近乎絕跡，1933年有人捕獲一隻袋狼「班哲明」，並送往赫巴特動物園飼養，豈料1936年因管理員疏忽，導致被視為最後一隻袋狼曝曬而亡，自此就未有活袋狼存在的消息，該物種也被宣告滅絕。
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