一名女網友因為老公上大夜班，平常習慣熬夜打電話叫他起床，日前卻不小心睡著，沒想到隔天老公竟表示前晚還是有接到她的來電，但電話另一頭並沒有說話。更傻眼的是，事後2人查手機，不管怎麼找都找不到該通電話的紀錄，頓時心裡發毛。

一名女網友昨（1）日在臉書社團「靈異公社」發文，表示她和老公因為工作的關係沒有住在一起，再加上老公平常是上凌晨2點的大夜班，所以她之前都有熬夜叫他起床的習慣。前天她在晚上10點多就不小心睡著了，半夜起床上廁所的時候，突然看到老公傳訊息給她，問她為什麼半夜還沒睡，讓她感到一頭霧水。

隔天中午老公趁休息空檔才告訴她，昨晚有接到她的電話，但接起來後並沒有說話，且3秒後就斷線了。老公也強調自己接到電話當下已經刷牙洗漱完，非常清醒，不可能是作夢，但2人事後查手機都找不到該通電話的通話紀錄，離奇的狀況讓原PO嚇得直呼「誰啦！！！誰半夜打給我老公啦！！還能顯示來電是我！！！駭客嗎！！！有夠毛，嚇死我了。」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都認為可能是通訊軟體的問題，「前幾天我也有，FB的Message突然有人打來，然後對方根本沒有打，也沒有通聯紀錄，感覺是軟體問題」、「就系統錯亂，常有的問題誒！我接過好幾次，還有連續打二通的，回撥對方都說沒有打給我」。還有人認為原PO只是想曬恩愛「其實這是一篇放閃文吧」、「你們放閃比較可怕」。