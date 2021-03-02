狗也是有靈性的，牠們就像人類一樣，懂得保護自己的寶寶，甚至會為了孩子犧牲自己。大陸四川有一隻狗媽媽，日前生了下寶寶後，其中一隻被人領養，而牠疑似擔心孩子過得不好，便偷溜出去探望寶寶的狀況，對視畫面讓不少人直呼好溫馨。

根據《長沙政法頻道》報導，眉山一名飼主養了一隻母狗，日前牠順利生下寶寶後，主人就將其中一隻送給住附近的親友飼養，但狗媽媽可能放心不下寶寶，因此小狗被新主人帶回家3天，牠便趁機溜出去，跑到幼崽的家，看望孩子的狀況。

而小狗疑似也知道媽媽來了，聽到聲響後便走到陽台，隔著窗戶開心地搖尾巴，與媽媽對視的畫面，也融化眾人。網友紛紛表示「小狗認出媽媽了，一直搖尾巴」、「母愛不分物種，真得讓人看得好心疼啊」、「有時狗對子女的愛，比人類還偉大」、「就算住在不同的家，媽媽還是想知道孩子有沒有吃飽，跟人類的愛沒有差別」。

不過由於影片並未透露其他訊息，也不清楚小狗主人的家，與母狗居住的地方差多遠，因此也有人擔心，狗媽媽在前往看孩子的途中，也有可能被車撞到，或是被不肖人士牽走，帶至肉場販賣，所以也建議飼主應該將狗綁住，若狗媽真的很思念孩子，飼主或許可以跟小狗主人溝通，讓牠們有見面的機會。