丹麥一名漁夫上周出海捕魚時，意外捕獲一條赤魟寶寶，可愛的身形讓他忍不住伸手逗弄牠，沒想到赤魟寶寶竟出現驚人反應。事後漁夫將影片分享到上群上立刻掀起網友熱議，短短時間就吸引數千萬人觀看。

丹麥一名漁夫霍夫斯泰特（Christian Hofstedt），平常都在北海和波羅的海捕撈漁獲。約一周前，他發現補上來的魚群裡混了一隻赤魟寶寶，他伸手觸摸的時候注意到赤魟寶寶受到刺激時會捲起身子，突然靈機一動，作勢擺出要搔癢赤魟寶寶的樣子。

只見赤魟寶寶捲曲身體，再搭配嘴巴跟呼吸孔形成的「微笑」，看起來就好像是受不了漁夫搔癢而露出的微笑表情。霍夫斯泰特事後將影片配上音效，分享到影音平台「Tik Tok」上，馬上引爆網路話題，短短一周就吸引逾8600萬次觀看次數。

同時也湧進大批網留言，笑稱，「都這樣了應該可以逃過一劫吧…」、「魟魚：我們現在算是熟了，可以放我一馬吧」、「和我狗狗有87分像」、「魟魚：哈哈哈哈哈，可以放我走了沒」、「今日最好笑」、「好萌！」。

據了解，赤魟又名赤土魟、紅魴、黃貂魚，是軟骨魚綱燕魟目魟科魟屬的一種魚類，棲息於近海泥底質海域。大多以底棲軟體動物和甲殼類為食，尾部具毒棘，易傷人，體長最長可達200公分。至於不少網友擔心這隻可愛赤魟寶寶的生命安危留言，該名漁夫也回應，表示這隻赤魟還活著，他們拍完影片後就馬上將牠放回海裡了。