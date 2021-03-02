每個人都有一夜致富的夢想，但這卻不是一件容易實現的事情。英國一對情侶連續5個禮拜都下注同一組號碼購買彩券，沒想到竟真的中得高達1.82億英鎊（約新台幣70.7億）的頭獎，讓他們相當開心。不幸的是，當他們打電話到彩券行確認時，卻被老闆告知因為銀行帳戶出了問題，最後並沒有成功下注，錯失了暴富的機會。

Couple miss out on £182m Euromillions jackpot after their numbers come up but ticket payment didn’t go throughhttps://t.co/qAUSAOLPiY pic.twitter.com/RGKtD85ZiF — The Scottish Sun (@ScottishSun) March 1, 2021

根據《太陽報》報導，19歲的芮秋（Rachel Kennedy）和21歲的男友利亞姆（Liam McCrohan）已經連續5個禮拜下注「6、12、22、29、33」、「6和11（類似於特別號概念）」這串號碼，為了方便行事，芮秋在APP上設置了自動購買，只要時間一到，就會從她的銀行帳戶中扣款來買彩券。

EuroMillions於2月26日的得獎號碼。(圖/擷自EuroMillions官網)

在第5周開獎時，芮秋一打開APP就收到通知，提到她「養牌」的號碼就是當周奪得頭獎的號碼，這讓她欣喜若狂，以為自己真的拿下了高達1.82億英鎊的獎金，立刻叫來自己的媽媽和利亞姆到房間宣布好消息，並一起打電話給彩券行確認獲獎資訊。

不過電話一接起來，老闆就告知他們：「你們確實擁有正確的號碼，但因為銀行帳戶的餘額不足，所以實際上交易並未成功」，這個晴天霹靂的真相讓芮秋相當震驚，「當我以為自己中獎時，我站在世界的最高峰，不過真相揭開後，利亞姆看起來比我還沮喪」。

利亞姆坦承，自己當時已經在心裡盤算該如何使用這筆獎金，「我已經開始在腦海裡想像，我們夢寐以求的房子和車子」；如今芮秋認為自己之前使用的號碼是不吉利的，發誓絕對不會再次使用，並更改了下周的投注號碼，「我從來沒有贏過任何東西，在這件事情上，我們碰到了最糟糕的運氣」。