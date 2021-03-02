豹媽看似凶猛，但也有散發母性光輝的時候。野生動物攝影師先前至南非進行拍攝，看到一隻保持警戒的母豹，當時全身僵硬宛如石頭，專注地看向前方，似乎只要有一點風吹草動，牠就會發動攻擊，豈料下一秒幼崽跑過來撒嬌，豹媽馬上轉換成慈母模式。

專拍俄羅斯極地地區的野生動物攝影師謝爾蓋(Sergey Gorshkov)，先前至薩比沙禁獵區的Londolozi Private Game Reserve進行拍攝，期間捕捉到一隻石化的母豹，站在路中央一動也不動，保持警戒看似不讓外人靠近，直到幼豹接近牠，母豹才放鬆下來。

只見幼豹跑到媽媽身後，母豹馬上就意識到有物體靠近，隨即發現孩子在身邊，牠馬上彎下身舔舐自己的孩子，而幼豹似乎還有點站不穩，差一點倒在媽媽身上，而母豹儘管親暱的幫孩子舔毛梳理，但雙眼仍不忘盯著前方看，繼續觀察四周。

不少網友表示，「不論動物還是人類，媽媽無時無刻都要繃緊神經」、「在野外求生的動物，只要一放鬆就可能喪命，這也難怪豹媽媽會如此緊繃了」、「幼豹看起來好像小貓，差一點站不穩的樣子，讓人看得好想『抱緊處理』」。

豹主要分布於非洲和亞洲等各個國家，牠們的環境適應能力強，且善於隱秘行蹤，屬於獨居動物，具有很強的領地性，動作敏捷，不僅會游泳還會爬樹，儘管生存狀況與其他貓科親戚，例如獅子和老虎及獵豹等相比來得好，但有些豹的亞種現狀並不樂觀，而不同亞種豹的毛色有淺黃、金黃及黃褐等，身上還布滿不同的圓形斑紋，所以又名金錢豹、花豹。