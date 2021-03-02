慰安婦是二戰中，日軍強迫民間婦女提供性服務的女性，據說當時，日軍會替慰安婦注射一種狠毒藥劑，讓她們過著生不如死的生活，甚至會折磨她們的一生。

二次大戰期間，日本海軍將日本僑民在上海虹口經營的4家風俗場所指定為士兵們專用的慰安所，裡面除了少部分日本在國內召募的性工作者之外，許多人都是因為家境貧困，被「女人也是可以為國家做出貢獻」等觀念誘騙來的單純少女。

但隨著士兵增多，日本籍的慰安婦也逐漸不夠用，於是日軍將慰婦安制度蔓延到日本在東亞的整個戰場，開始隨便強逼台灣、大陸、中南半島等殖民地的女子充當慰安婦，常常一個女子一天就要服務300多名軍人，只要反抗就會慘被毒打、虐待。

許多慰安婦因為長期受到非人的羞辱，大多患上性病，日軍為了避免士兵染病，影響戰力，竟然替慰安婦長期注射一種名為「606」的藥劑，但這種藥劑在當時才剛研發出來，並沒有進行臨床實驗，也沒有檢驗副作用。事實上606藥劑是一種含有砷的抗梅毒藥劑，可以消滅人體內的梅毒病毒，但是它的副作用極大，如果長期注射就會喪失生育能力，所以在抗生素發明之後就被國際禁止了。

在日本兵敗之後，各地的慰安婦都向繼任的新日本政府展開司法訴訟，要求道歉，日本也從1992年開始展開漫長的道歉賠償之路。但再多的道歉仍無法撫慰慰安婦當時的痛苦，這些過去的陰影不只折磨他們一生，還讓她們受到其他人的輕視，成為時代的悲歌。