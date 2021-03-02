明朝錦衣衛是直屬大明皇帝的特務機構，明太祖朱元璋為了加強中央集權，賦予其掌管刑獄以及巡察緝捕的權力，權力極大，讓文武百官聞之色變。不過外界不免好奇，大清入關後，15萬錦衣衛都去哪了呢？

為了能監視朝臣，疑心病重的朱元璋一手催生出了錦衣衛，專門負責皇帝的安全，只聽皇帝的命令，與東廠、西廠三足鼎立，加上手中握有司法權力，包括監視朝野、逮捕罪臣、秘密審問、承辦獄案以及收集軍情，等於掌握了絕對的生殺大權。

錦衣衛的設立雖然加強了皇權，但是隨著權力不斷鞏固、擴大，錦衣衛濫用職權、恃寵生事、貪贓枉法的跡象也隨之而起，朱元璋於是下令廢除錦衣衛。

但朱元璋的兒子明成祖朱棣即位以後，又恢復了錦衣衛，並且得到空前的發展，到了嘉靖年間，錦衣衛的人數達到了15萬之多，權力更是一度大到連東廠和西廠都要對其低頭。

擁有如此顯赫地位的一群人，在明朝滅亡後，他們又去了哪裡呢？這就不得不提到明末最後一位錦衣衛頭領洛養性，當時他深受崇禎皇帝信任，怎料當農民軍四起、李自成攻入京師時，洛養性卻率領錦衣衛投降歸順，沒能夠幫助帝王力挽狂瀾，崇禎帝最後自盡而亡，剩下的錦衣衛除了寥寥幾人戰死沙場，其餘多數選擇旁觀自保或是逃之夭夭。

清朝成立後，包括錦衣衛，明代所有機構都被收歸名下，雖然剛開始錦衣衛的名稱並沒有改變，只是取消了偵查等刑責，主要負責皇帝的安全，再後來又改名為鑾儀衛，也就是從這時候開始，逾200多年歷史的錦衣衛才算真正消失在歷史的舞台上。