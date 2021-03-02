獅子雖然被稱作「萬獸之王」，但面對調皮又愛搗蛋的孩子們，依舊拿牠們沒有辦法。最近日本群馬野生動物園就分享了一段有趣的影片，一隻公獅趴在地上休息，不過旁邊卻有一隻小獅不斷騷擾牠，公獅只能一臉厭世地低吼警告，然而這招卻沒有任何作用，下秒小獅竟用嘴扯下了一撮鬃毛，讓公獅痛到哀號出聲。

日本群馬野生動物園經常在官方推特「群馬サファリパーク（公式）」上分享園區內動物的各種有趣行為，昨（1）日園方就上傳了一段獅子父子的搞笑互動。只見影片中一隻公獅正趴坐在地上，似乎懶得理會一旁搗蛋的小獅，小獅很想引起爸爸的注意，讓牠和自己玩耍，因此不斷地用嘴咬住公獅的鬃毛，但卻只換回爸爸的低吼警告。

沒想到下一秒，小獅竟一口拔下了一大撮鬃毛，突如其來的意外讓公獅嚇了一大跳，立刻痛得回過頭吼叫，不過小獅並沒有被嚇阻，反而持續自己的「拔毛」行動，讓公獅雖然憤怒卻也無可奈何。

影片曝光後，網友們看見這逗趣的父子互動全都笑翻了，紛紛留言：「再咬就真的要禿了」、「光用看的就覺得好疼」、「絕對很痛！公獅雖然很生氣卻不能咬人，太可憐了」、「雖然很痛但是要忍耐，爸爸真的太偉大了」、「這就是為什麼不能讓孩子幫父母用頭髮的原因」、「小獅完全沒在怕的啊」。