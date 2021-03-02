末代皇帝溥儀戲劇性的一生，成了後人茶餘飯後的話題，前半生先是3次登基，而後又3次退位，一生娶過5任妻子，卻因為不能人道，致使一生孤獨無依。其中他的第4任妻子譚玉齡，雖然沒經歷激烈的後宮鬥爭，但是卻因為禮俗的枷鎖，最後因病尿不出來，活活被憋死。

1920年生於北京的譚玉齡出身自純正的滿族貴族，原姓他他拉氏，辛亥革命以後改姓譚，她嫁給溥儀後很得溥儀的歡心，被封為祥貴人，好景不常，譚玉齡結婚5年後就因病去世，而她的死因卻是因為溥儀大肆講究後宮規矩所造成的。

1942年秋天，罹患感冒的譚玉齡病情愈發嚴重，到了吃中藥調理也絲毫無成效的地步，最後溥儀找來西醫幫忙醫治，治療期間，由於譚玉齡的尿液排不出去，西醫便提出導尿的作法，但是溥儀認為，譚玉齡作為一個「妃子」，怎麼能讓別人觸碰身體，更何況是下體，隨即嚴詞拒絕。

就這樣，譚玉齡的尿液始終排不出來，肚子日益腫大，並且全身出現浮腫，不久後便痛苦而死，得年22歲。

不過溥儀在自傳《我的前半生》卻稱「她的死因，對我至今還是一個謎」。譚玉齡死後，被追諡為明賢貴妃，溥儀更親自書寫了「封譚玉齡為明賢貴妃」的諭旨，甚至將她的照片放在皮夾裡貼身保存著，照片背後有「我最親愛的玉齡」字樣。