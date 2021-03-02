2021年日本最美女大生比賽於今（2）日舉辦，冠軍由東京大學校花神谷明采奪下，事實上她在去年東大校花比賽時就已經受到網友關注，因為甜美清秀的外型和日本33歲女星石原聰美（石原里美）非常神似，再加上她的「學霸」經歷，讓她擄獲大批粉絲的心。

日本33歲女星石原聰美（石原里美）(圖/達志影像)

綜合日媒報導，今年20歲的神谷明采就讀東京大學文科一年級，在去年11月時就在東大校花選拔中勝出，更被網友們冠上「東大史上最強校花」的名號；之後，神谷明采又在網路投票中，成為「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」的10強候選人，並在今日於東京都舉辦的決賽中，一舉打敗其餘9名候選人，奪下冠軍大獎，更在比賽中獲得了共4個獎項。

神谷明采在高中時期曾加入藝術體操社團，並在之後用功念書，考上了東京大學，一直到高中畢業才開始接觸化妝品和社群媒體，就連最初的東大校花比賽，也都是在朋友鼓勵之下才決定參加。

對於拿下這次最美女大生冠軍，她表示相當感謝自己能夠擁有這麼多的支持，也透露未來將會嘗試各種不同的新挑戰，「我想要從事一份能夠讓人快樂的工作，這其中也包含了演藝工作」，之後神谷明采也將獲得電視廣告的出演權和100萬日元（約新台幣26萬）的獎金，她計畫將要用這筆錢和祖母一起到京都旅遊。

此外，這場選美比賽的亞軍分別為學習院大學三年級的小川奏，以及關西學院大學二年級的山本瑠香，據悉山本在2013年到2020年時曾是女團AKB48成員。