國外一名抖音女用戶，日前在更換家中舊地毯時，突然發現底下藏了一個神祕地下室，基於好奇心便前往一探究竟，沒想到裡頭瀰漫著詭異氣氛，甚至踏入沒多久，她耳邊就響起一陣嗡嗡聲，地板上更有不明紅漬，畫面曝光後嚇壞不少網友，直呼根本是恐怖電影的情節。

根據《太陽報》報導，抖音用戶「@unfortunateexistence」日前打算將家中舊地毯進行更換，沒想到掀開後卻發現地板上有個能開啟的生鏽拉環，好奇心驅使她將其開啟，卻意外發現底下竟然有一個神祕空間，接著她和友人沿著木製樓梯一步步走下地下室，然而緊接而來的詭異情況卻讓她們瞬間嚇破膽，「就在我們拍下第一段影片的幾秒後，耳邊突然傳出一陣嗡嗡聲，把我們都嚇壞了，這種感覺令人非常不安」。

好不容易克服心中的恐懼後，她和友人又再次走入地下室，裡頭除了一張破舊木椅之外，牆面有通往其他空間的小通道，地板上還有詭異的不明紅漬，讓她越想越毛，「我不知道那是什麼…實在有點令人擔憂」。

影片曝光後已吸引逾百萬網友觀看，不少人全被這詭異空間給嚇壞了，紛紛留言直呼「天啊怕爆！」、「恐怖電影的開頭就是這樣演的，如果是我，我會離開」、「快把那塊通往地下室的門板關起來」、「假裝沒見過地下室好了」；也有人打趣笑說「在釋放惡魔之前，快點將它封閉」。