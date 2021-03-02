馬來西亞麻六甲地區，日前發生一起「汽車孵鳥蛋」的奇葩趣事，當地一名國會議員助理，日前撿了一顆鳥蛋後，便順手放在轎車內的置物架上，沒想到2天後一隻鳥寶寶竟破殼而出，讓他看了嘖嘖稱奇。

根據馬來西亞《中國報》報導，當地國會議員特助海里爾安華（Hairil Anuar），日前帶隊前往一所宗教學校進行消毒工作時，赫然發現地面上掉落了一顆「渾圓如彈珠」的鳥蛋，看起來十分特別，儘管鳥蛋表面有稍微龜裂，但搖晃時卻沒有溢出液體，加上他當時正忙著和老師交談，於是就順手將其收至口袋。

海里爾安華返家後才突然發現放在口袋內的鳥蛋，看它安然無恙之後，便下意識的將鳥蛋放在車上的置物架，直到2天後準備外出時，他隱約聽見鳥叫聲，這才驚覺鳥寶寶已經破殼而出，讓他又驚又喜，認為應該是悶熱的天氣，促使鳥蛋更快孵化。

被迫成為「新手爸爸」的海里爾安華因為沒有飼育小鳥的經驗，不但在臉書上向網友求助，還前往寵物鳥專門店取經，最後在專家的指導下，以針筒餵食鳥寶寶喝水，待牠睜開眼睛之後才能讓牠食用液狀飼料，但海里爾安華也表示，為了讓鳥寶寶健康存活，不排除送給有飼養經驗的友人照顧。