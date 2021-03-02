最近有一名攝影師在肯亞拍攝到了一張驚人的照片，只見一隻凶狠的公獅站立在草地上，嘴巴裡竟吞入了一隻獵豹的整個頭部，讓所有看見照片的人都嚇壞了，不過只要仔細觀察，就可以發現這其實只是一張「錯位照」，而攝影師也出面解釋了照片背後的有趣真相。

根據《每日郵報》報導，這張照片由野生動物攝影師賽億德（Saeed Aljafar）在肯亞的馬賽馬拉（Masai Mara）國家動物保護區中拍攝，有850到900隻獅子在這裡生活，同時也是是獵豹、大象、河馬和斑馬等生物的棲息地。

賽億德回憶拍攝當時的狀況，指出有5隻獵豹在深夜闖入了獅子的領地，公獅發現後，立刻發動追捕攻擊，試圖將獵豹趕離；而拍攝的那一瞬間，一隻獵豹剛好坐在了天際線上，不遠處一隻公獅保持著靜止不動的姿勢，整個畫面看上去就像是公獅將獵豹的整個頭部都含進口中。

事後賽億德也將這張照片分享到自己的社群平台上，讓不少網友看到後都驚呼連連，「我看了兩次才終於看懂！照片捕捉得太好了」、「我還特地把照片放大，想要看看在獅子嘴巴裡的獵豹的頭」、「太有趣的錯位照了！」。

儘管這樣的畫面相當罕見，但事實上獵豹和獅子卻經常「同框出現」；據《科學雜誌》報導，獅子和獵豹都生活在熱帶的疏林草原，雖然雙方同為獵食者，但獵豹非常懂得如何保障自己的性命安全，因此能夠自由地在危險的獅子領地上穿行，專家推測這可能源於獵豹的獨居性，單獨行動的牠們相比起總是成群結隊的非洲野狗，更不容易引起獅子的注意。