🕸一本讓你「陷入情網」的蜘蛛學完全入門！🕸

蜘蛛跟人類有什麼關係、怎麼思考，甚至怎麼戀愛？

最強武器「蜘蛛網」有什麼神奇的祕密？

如果這個世界沒有了蜘蛛，又會發生什麼事？……

本書將帶你看見令人驚訝的蜘蛛生態，學習牠們的智慧！

蜘蛛是一群低調卻又存在感十足的角落生物，沒被發現時與人類相安無事，登場時卻又常常引起騷動。我在準備考大學時的無趣日子裡，在瓶子裡養了一隻蠅虎，光是看牠捕食蚊子，也能看得津津有味。多樣的蜘蛛世界、豐富的行為反應、精巧的蛛絲蛛網、無限的創作題材，透過這本蜘蛛科普書，下回遇到蜘蛛，不妨在遠處觀察，牠們也許會為你帶來意想不到的彩蛋。

──林大利，行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員

內舉不避親──你知道蜘蛛不是昆蟲嗎？如果你知道，恭喜！這本書正是一本讓你陷入（對蜘蛛的）情網的書。如果你不知道，那這本書更將幫你揭開蜘蛛陷阱，看看在蜘蛛網的各個面向有什麼好玩有趣的故事。

好書大家讀、有坑一定推。不是我胳膊向內彎，作者是我同研究室的學弟，從螞蟻博士轉身成為蜘蛛學家，解讀蜘蛛的意圖，說明牠們的行為，還介紹了不少有蜘蛛的電影和文學作品。看完書之後，在家中看到蜘蛛網或喇牙時，不但會振振有辭地說那不該清、不要趕，還會成為上網找蠅虎跳舞影像跟親朋好友分享牠們有多可愛的蜘蛛迷。不要說我騙你，看完書就知道！

──張東君，科普作家、作者學姐

我過去對蜘蛛是畏而遠之，對牠們在家中捕食害蟲的服務也是敬謝不敏。可是讀了這本生動有趣的書，瞭解到蜘蛛的趣事和妙用，以及蜘蛛絲的多才多藝，不僅有點喜歡上牠們，甚至開始有了想要養幾箱蜘蛛在辦公室的衝動！

──黃貞祥，國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者

怕蜘蛛嗎？沒關係，我也有一點！

不過在看完這本輕鬆易讀的蜘蛛專書之後，相信你對於蜘蛛的恐懼會少一點，了解會多一些，而且更多的是對蜘蛛的好奇與欣賞。

或許下次偶然在牆角或戶外看到蜘蛛，甚至會想要停下來多觀察觀察牠們，也說不定呢！

──潘彥宏，北一女中生物科教師

【精彩書摘】

縱絲與橫絲的任務分工

話說回來，蜘蛛網的功能分成兩個，一個是當獵物撞上來時，讓牠停在網子上；另一個則是在蜘蛛過來攻擊之前纏住獵物，不讓獵物逃跑。構成圓網的縱絲與橫絲，就分別發揮了這兩大功能。

這兩種絲的性質不同，縱絲負責讓獵物停在網子上，如果蜘蛛絲與鐵絲一樣粗，它也會具有如鐵絲般的強度。蜘蛛網之所以被人類一碰就破掉，是因為蜘蛛絲太細，直徑只有幾微米而已。

不僅如此，縱絲具有橡皮筋般的彈性，比堅硬的物體更不容易壞。如果是像建築物的柱子，只要能承受極大重量就好，鋼筋這類堅硬材料就很夠用。不過，如果被快速移動的物體撞上，遇到這種必須承受極大能量的情形，只是堅硬是不行的，因為會在吸收能量時碎裂。

縱絲就沒有這個缺點，縱絲在被物體撞上時會延展，藉此吸收能量，因此即使是大型獵物撞上蜘蛛網，蜘蛛網也不會破掉。蜘蛛網會極度變形，接住獵物，再恢復到原有的形狀。

而纏住獵物的任務則由橫絲擔綱。金蛛科蜘蛛的橫絲是由高彈性的細絲表面覆蓋著液體狀黏性物質所構成。黏性物質像球一樣等距地附著於橫絲上，稱為黏球。黏球的作用是把撞到蜘蛛網的獵物黏住，不讓其脫逃。比起縱絲，橫絲的延展性更好，只要輕微的力道就能延展。由於這個緣故，如果獵物想要逃走，動作愈大，橫絲就會被拉得愈開，將獵物纏得愈緊。

製作蜘蛛網的絲中，只有橫絲具有黏性，因此蜘蛛結網時，都是最後才鋪橫絲。因為還沒有橫絲的關係，過程中蜘蛛在網上來回行走就不會被黏住。在鋪橫絲時，蜘蛛都是走在沒有黏性的縱絲與當鷹架用的絲上，不會黏住自己。此外，當蜘蛛網捕獲獵物，蜘蛛也是沿著縱絲走到獵物身邊。

話說回來，有時候蜘蛛急著去攻擊獵物，不小心跑太快也可能踩到橫絲，遇到這種情形無須擔心，蜘蛛的腳上覆蓋著油性物質，還長著細毛，即使碰到黏球也不會被黏住。不過，蜘蛛在網上行走時，如果腳勾到橫絲，使兩條橫絲黏在一起或不小心切斷橫絲，就無法復原，會留下痕跡。

有些蜘蛛每天都結新網

一天結束的時候，蜘蛛網會留下許多獵物造成的痕跡，通常會變得殘破不勘。有時落葉也會破壞蜘蛛網的完整性，雖然蜘蛛會修補破損的部分，但修補過的蜘蛛網功能已大不如前。加上灰塵附著或變乾等影響，都會減損橫絲的黏著性。由於這個緣故，蜘蛛會在一天結束時回收所有的橫絲與大部分縱絲，並且轉移陣地。等到第二天開始時，重新結一張網。這是有些蜘蛛每天的例行公事。

各位可能會覺得這樣好浪費，其實這才是蜘蛛聰明的地方。蜘蛛絲是由蛋白質形成的，回收後可以吃進肚裡，消化吸收，再分解成胺基酸，成為製造新絲的原料。簡單來說，就是回收舊絲製新絲。因此，要是蜘蛛網被人類破壞，就無法回收蜘蛛絲，這對蜘蛛來說是很大的損失。希望各位下次看到蜘蛛網時，請務必高抬貴手，放蜘蛛網一馬。

蜘蛛絲的回收效率相當高，有一說認為回收率超過九成。事實上，有時蜘蛛回收絲之後會將絲丟棄，不一定吃下肚，因此平均來說，回收效率應該更差才對。但無論如何，回收蜘蛛絲還是有助於降低每天的建設成本。

由於蜘蛛是靜靜等待獵物上門的動物，因此每天捕獲到的獵物量都不同，差異甚大。運氣不好的時候，可能連續幾天都沒東西吃。為了順利度過低潮，蜘蛛必須將營運成本降至最低。回收蜘蛛絲就是基於這樣的考量。許多人不惜耗費鉅資，打造一間可以終身使用的漂亮房子，但要這麼做是擁有穩定的生活才辦得到的事。如果是結圓網的蜘蛛，很難度過每個月還房貸的生活。

每天結新網聽起來像是每天蓋新房子一樣，其實比較接近不斷搭網收網的帳篷野營生活。就算材料可以回收再利用，還是要花時間結網。依照網的型態，有時結一張網可能要超過一個小時，有些蜘蛛光是結網時來回行走的距離就超過數十公尺。這對幾乎一整天都在網中央守株待兔的蜘蛛來說，是很長的一段距離。加上蜘蛛網是由蛋白質製成，雖說可以回收再利用，但結網時一定會流失部分的蛋白質。就算不結網，蛋白質也是成長的必須營養素，產卵時也需要蛋白質。總而言之，蜘蛛必須將原本的營養來源蛋白質投資在獲取營養這個行為上，這就是蜘蛛的生活型態。既然是投資，當然希望收益愈多愈好。

(本文摘自《蜘蛛的腳裡有大腦》/臉譜)

【作者簡介】

作者／中田兼介

1967年生於大阪。京都女子大學教授。專業為動物（以蜘蛛為主）的行動學與生態學。在這個什麼都要調查基因的時代，他是一位特別執著於可見現象的低科技研究者。現為日本動物行動學會發行的國際學術雜誌《Journal of Ethology》總編輯。曾著有《伺機而動的蜘蛛》、《嚇！驚！整隻動物大圖鑑》等。監修有《圖解 怪怪的生物》。

【譯者簡介】

譯者／游韻馨

在豆府小樓與七隻豆豆一起過著鄉下生活的自由譯者。譯作包括《越簡單越健康！看圖學做100分營養料理》、《解決所有煩惱的9種靈活思考》、《海水魚圖鑑》、《窮體質，富體質》、《名偵探柯南科學推理教室2、4》、《怦然心動的人生整理魔法》系列等多部作品。