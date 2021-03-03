🕸一本讓你「陷入情網」的蜘蛛學完全入門！🕸

蜘蛛跟人類有什麼關係、怎麼思考，甚至怎麼戀愛？

最強武器「蜘蛛網」有什麼神奇的祕密？

如果這個世界沒有了蜘蛛，又會發生什麼事？……

本書將帶你看見令人驚訝的蜘蛛生態，學習牠們的智慧！

🕸東海大學生命科學系終身特聘教授 卓逸民老師──專業審定🕸

「我長期觀察蜘蛛，發現人類的生活方式絕對不是唯一的，而是眾多可能性之一罷了。這種原本堅信的世界瞬間崩壞的感覺，只要體驗過一次就無法自拔，這就是蜘蛛之於我的魅力所在。蜘蛛就在我們的生活周遭，我們卻敬而遠之，我希望能拉近人類與蜘蛛的距離，這是我撰寫本書的目的。」──本書作者 京都女子大學教授、「蜘蛛博士」中田兼介

蜘蛛──或許很多人光想到這種八隻腳的生物，就渾身起雞皮疙瘩，

不論是在野外或是家中，發現蜘蛛通常也都敬而遠之。

但其實蜘蛛不如你想得可怕，深入認識，你甚至會大呼「原來蜘蛛這麼厲害」！

──關於蜘蛛，你可能不知道……

🕸 家中發現蜘蛛網先不要掃，其實它可以抑制細菌孳生

🕸 曾有人用蜘蛛絲做手套、絲襪，甚至用了一百萬隻蜘蛛來織成斗篷

🕸 NASA多次把蜘蛛送上太空出任務，上過太空的蜘蛛比日本人還多

🕸 蜘蛛會吃蜘蛛，甚至把自己當成小孩的食物

🕸 有的雄蜘蛛會為了不被母蜘蛛吃掉而送禮

🕸 蜘蛛會用絲做風箏，沒有翅膀卻是天生的飛翔高手

🕸 全世界蜘蛛一年的進食量等同於全人類的體重

🕸 有的蜘蛛會把一部分的腦收納進腳裡面

🕸 蜘蛛能靠絲的振動在網上傳遞訊息，甚至辨認生物

🕸 有的蜘蛛會把織的網吃掉回收再利用

🕸 蜘蛛會記得前一天抓到多少昆蟲，來決定今天織網的大小

人稱「蜘蛛博士」的動物行為學家中田兼介，

在本書中將娓娓道來他愛上蜘蛛的過程，並為我們介紹蜘蛛的生活、習性與感官世界，

並透過比較蜘蛛與人類生活的異同，反思人類能向蜘蛛學習的事物。

看完本書，你將從此對蜘蛛刮目相看，

然後，或許對於人生的觀點也會稍微改變也說不定！

【精彩書摘】

母蜘蛛會將公蜘蛛當成食物吃掉，身為男性，這個話題喚醒了深藏在我心中最原始的恐懼感。求愛的公蜘蛛會有一定比例成為母蜘蛛的食物，但比例多寡各種不同，有些將近九成會被吃掉，有些則幾乎不會被吃掉。

最近我觀察了有交配行為的種類，發現公蜘蛛被吃掉的比例不超過一成，稍微可以放下心來。不過，偶爾我還是會遇到母蜘蛛捕捉公蜘蛛，用絲把公蜘蛛纏起來的場景。雖然每次遇到這種情形都很想幫公蜘蛛一把，但這麼做會影響我的研究數據，因此只能無情地看著公蜘蛛被吃掉。公蜘蛛，對不起。

吃同類有兩種時機，一個是交配前正在求愛時，另一個則是完事後。若是完事後，代表公蜘蛛在繁衍後代這件事情上，對母蜘蛛已毫無作用，公蜘蛛若能將自己獻給母蜘蛛當食物，還能為母蜘蛛增添營養，進而產下更多的子嗣。從這一點來看，成為母蜘蛛的盤中飧是一門划算的生意。

研究顯示，母蜘蛛吃下公蜘蛛後產下的後代，生存率較高。由此可見，交配後性食同類並非戀人間的無腦行為，而是符合雌雄之間利害關係的合理舉動。

赤背寡婦蛛是一九九五年被發現入侵日本的外來種，被牠咬到會感到十分疼痛，直到現在只要發現牠的蹤影，就會喧騰一時。

姑且不論這一點，雄性赤背寡婦蛛的自殺行為相當有名，為了讓母蜘蛛在交配時吃下自己，公蜘蛛會自己移動到母蜘蛛的嘴巴前。赤背寡婦蛛的公蜘蛛就算從母蜘蛛身邊逃走，他也很難找到其他的母蜘蛛，與其如此，不如乾脆一點給剛剛跟自己交配的母蜘蛛吃，還對自己有利一些，專家認為這是公蜘蛛故意跑到母蜘蛛前給她吃的原因。

儘管本能上我大喊著「快拒絕承認這種行為是合理的！」，但看到證據顯示，公蜘蛛獻身可以讓母蜘蛛產下更多後代，我也不能不接受。合理這兩字簡直要造成我的心理陰影了。

另一方面，乍看之下，求愛中的性食同類對公蜘蛛來說只是被吃掉而已，完全沒有任何好處，真是太蠢了。母蜘蛛也可能錯失接受精子的機會，一點也不聰明。不過，也有專家認為，這是母蜘蛛正在選擇自己喜歡的交配對象。如果來求愛的公蜘蛛充滿魅力，母蜘蛛就收下他的精子；如果母蜘蛛不喜歡，就把公蜘蛛吃掉。若真如此，這對母蜘蛛來說就是很合理的行為，而公蜘蛛注定會敗給母蜘蛛，最後被母蜘蛛吃掉。

(本文摘自《蜘蛛的腳裡有大腦》/臉譜)

【作者簡介】

作者／中田兼介

1967年生於大阪。京都女子大學教授。專業為動物（以蜘蛛為主）的行動學與生態學。在這個什麼都要調查基因的時代，他是一位特別執著於可見現象的低科技研究者。現為日本動物行動學會發行的國際學術雜誌《Journal of Ethology》總編輯。曾著有《伺機而動的蜘蛛》、《嚇！驚！整隻動物大圖鑑》等。監修有《圖解 怪怪的生物》。

【譯者簡介】

譯者／游韻馨

在豆府小樓與七隻豆豆一起過著鄉下生活的自由譯者。譯作包括《越簡單越健康！看圖學做100分營養料理》、《解決所有煩惱的9種靈活思考》、《海水魚圖鑑》、《窮體質，富體質》、《名偵探柯南科學推理教室2、4》、《怦然心動的人生整理魔法》系列等多部作品。