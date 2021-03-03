橘子皮別急著丟！ 清潔廚房陳年油垢超輕鬆

年關將至，不少人已經捲起袖子進行年度大掃除，然而充滿油污的廚房常是最令人頭痛的大掃除重災區，尤其是抽油煙機、油網及瓦斯爐台清理起來又更加的困難，但其實只要使用「橘子皮」就可以輕鬆解決這些困擾。近日，豆豆媽咪在YouTube頻道「豆豆媽咪健康生活家」分享了一個用橘子皮就能簡單清潔廚房的好撇步，讓大家只要用點小技巧，就能大大提升清潔的效率。

自製橘皮泥清潔劑的步驟相當簡單，只要將平時收集的橘子皮撕碎放入果汁機中，再加入熱水、沙拉脫或是洗碗精，就可以化身成天然清潔劑了。豆豆媽咪也提醒，不要加入過多的水及洗碗精，以免製作出來的橘皮泥清潔劑太稀，不好包覆於廚房器具上。

柑橘類的皮是最天然的去汙法寶。

準備好橘皮泥清潔劑後，就可以將它厚厚的敷在保鮮膜上，再把欲清潔的廚房用具包覆起來靜置一旁。豆豆媽咪表示，清理微波爐台時要記得避開爐心，細節部分可以使用淘汰的小牙刷刷上自製清潔劑，並等待10至15分鐘後，就可以使用抹布擦拭乾淨了。

橘子皮是最天然的清潔劑。

豆豆媽咪說，柑橘類的皮是最天然的去汙法寶，可以將附著在家具表面的油垢溶解，且使用天然的清潔劑對人體比較沒有傷害。不少網友看完影片後留言表示「橘子真是個好水果，不僅含有豐富的維生素C，橘子皮還能當天然清潔劑使用」、「好棒的方法，今年我也要努力吃橘子用來清潔廚房」。