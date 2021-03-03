經典湯品「蛤蜊雞湯」！ 喝一碗暖呼呼提升免疫力

不論是身體受寒，還是寒流來襲，只要喝上一碗雞湯，就能夠提升免疫力，還能讓身心馬上暖起來。近日YouTube頻道「柚子媽媽來上菜」分享了一部「杏鮑菇蛤蜊雞湯」的影片，不少網友實際烹煮後都大讚表示「我今天跟著煮，湯頭濃郁鮮美」、「老少咸宜！鮮甜又養生的湯品」、「我可以吃兩碗」。

杏鮑菇蛤蜊雞湯所需要的食材相當簡單，只要準備土雞600公克、杏鮑菇300公克、蛤蜊300公克、蒜頭10顆及薑片三片，就可以煮出一大鍋熱呼呼的杏鮑菇蛤蜊雞湯。

湯頭濃郁鮮美。

首先，柚子媽媽將土雞肉塊放入滾水中汆燙，使用大火煮滾後，再轉至中火煮2分鐘，就可以將汆燙完的雞肉用冷水沖洗一次；同時將蒜頭倒入加好油的鍋中，以小火翻炒到變成金黃色，再將杏鮑菇撕成粗長狀，柚子媽媽表示，「使用手撕的方式可以讓杏鮑菇的口感更好。」接著將杏鮑菇下鍋鋪平，以中火乾煎幾分鐘後，再輕輕翻炒至軟化出水，就可以起鍋了。

食材都準備好後，就可以另起一鍋，將1300cc的水倒入煮湯的鍋子中，開至大火並放入雞肉、金黃色的蒜頭，以及薑片，柚子媽媽也分享讓湯頭更鮮甜的小撇步「先加入六顆蛤蜊」。使用大火煮滾，再轉小火悶煮15分鐘，接著加入杏鮑菇以及剩下的蛤蜊，大火煮至蛤蜊全開就可以關火了，起鍋前只要加適量的鹽調味，即可完成鮮甜可口的杏鮑菇蛤蜊雞湯了。