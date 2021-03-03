找狗來代班？大陸湖北一名遊客日前至香吾山動物園遊玩，在觀賞狼的展區時，卻看到籠子裡關著一隻羅威那犬，讓遊客傻眼直呼「這根本不是狼」，隨即詢問動物園的管理員，得知鐵籠裡原本有狼，但因狼年事已高過世，如今則改放狗，讓網友笑稱「怎麼不放哈士奇，二哈不發神經時還挺像的」。

根據《新浪新聞》報導，咸寧一名徐姓遊客1日至香吾山動物園遊玩，走到狼的展區時，發現看板上寫著「狼在此」，讓他興奮地想一睹狼的英姿，豈料走近一看才發現，鐵籠裡關的並非狼，而是一隻羅威那犬，無奈地縮在角落，讓徐男非常傻眼。

徐男表示，動物園門票是15元人民幣(約新台幣65元)，園區裡有老虎、獅子等，隨後詢問動物管理員得知，鐵籠裡原本有一匹狼，但牠因年紀太大去世。影片曝光後引發討論，香吾山動物園坦承確實有此事，指狼老死後籠子就空了，而狗又沒有地方放，因此才會將牠放進原本關狼的籠子裡，咸寧市林業局則表示，將對此事進行核查。

不少網友則回應「真當城市裡的人沒見過狼啊」、「狗：我祖先就是狼」、「狼和羅威那犬根本不像啊！怎麼不放一條哈士奇或阿拉斯加雪橇犬，名義上更像狼」、「狼出去度假了，狗來看家」、「狗：瞅啥，沒見過代班的嗎？」、「指鹿為馬，古人早就幹過了」。