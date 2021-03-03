一名男網友去年在公路上遇見穿山甲，興奮錄下過程PO網，卻因為他的魔性旁白意外讓影片爆紅，成為網路迷因。沒想到近日他又再度遇到穿山甲，嗨喊「人生遇到第二隻穿山甲」，吸引網友瘋狂朝聖。

近日林姓男網友又再度在路上遇到穿山甲，引起網友熱議。(影片來源/FB/林子敬/如遭刪除請見諒)

林姓網友2020年7月晚間騎車跑山的過程中遇到1隻保育類動物穿山甲，當時他忘情向友人喊道「欸X！穿山甲欸！嗚呼！」、「這可以養嗎」，生動的語氣還有和友人蟑螂的有趣對話竟意外讓影片在網路上爆紅，成為其他網友二創、惡搞的迷因。

林姓網友去年遇到穿山甲的影片在網路上爆紅，成為二創、惡搞的迷因。(影片來源/FB/林子敬/如遭刪除請見諒)

上月28日林男騎車載著另一半時竟又再次遇到穿山甲，可以聽到林男開心向老婆表示，「老婆我遇到1隻穿山甲了！人生第2次遇到穿山甲，老婆妳看牠超可愛的」。但這次明顯淡定許多，還特別注意不能碰觸，最後因擔心穿山甲會被車子撞到，甚至化身暖男貼心護送牠過馬路。

影片曝光後，短時間內就累積1萬人按讚，更有不少網友留言笑稱，「這次該養了」、「可惡我還在笑穿山甲人家已經結婚了」、「你是穿山甲王？」、「到底哪裡那麼多穿山甲」、「第3集會跟小孩看到嗎」、「好笑可是第二次變冷靜了」、「穿山甲王子」、「你是不是有請工讀生」。