母狗突然消失，竟是躲起來生產！一名女網友透露，朋友家飼養的一隻母狗，日前突然挖出一個深洞便跑了進去，數日後主人驚覺不對勁，聽到洞裡傳來微弱的聲音，發現洞裡疑似有小狗，隨後讓小孩進洞裡救狗，陸續抱出14隻幼犬。

劉姓網友將影片上傳至臉書社團《米克斯傳奇》，表示朋友家收編了好幾隻狗，日前其中一隻挖了一個很深的洞，隨後另外一隻母狗就溜進洞裡，主人當時發現愛犬不見，驚覺牠躲到洞裡，更在洞口聽到微弱的聲音，才知道母狗在洞內生產，擔心洞裡生長環境不佳，朋友一家人便決定救狗，移到其他地方飼養。

但因洞口實在是太小，成人根本無法進去，便在洞口墊麻布袋，讓兩個小孩輪流爬進去，且洞內沒有任何光線，他們只能以盲摸的方式抱狗出來，大人則在後面負責將小朋友拉出來，陸續救出14隻幼犬，但其中一隻不幸夭折。影片曝光後，網友直呼太有愛，「最棒的生命教育，14隻毛小孩若未被發現，下雨又沒奶可喝，後果不堪設想」。

劉姓網友也提到，先前都會有人將狗丟在朋友家，而他們也非常有愛心，收編這些遭棄養的狗隻，朋友一家也都有帶狗去結紮，指幾年前高雄有提供免費幫狗貓做絕育，他們就有帶狗去動手術，沒想到母狗還是懷孕，也讓他們非常傻眼，未來等幼犬長大一點後，才會開放領養。