楊貴妃是古代4大美人之一的「羞花」，從當代史書和不少詩詞歌賦中都可以窺見她絕美的容顏，她也憑此稱霸後宮，成為唐玄宗最寵愛的妃子。但為什麼幾乎夜夜都被寵幸的楊貴妃卻始終無法懷孕呢？據說有2個關鍵原因。

詩人白居易在《長恨歌》中用「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」來形容楊貴妃的傾國之貌，用「溫泉水滑洗凝脂」描述她皮膚的嫩滑白淨。楊貴妃就是因為出色的外貌讓唐玄宗一見傾心，就算發現她是兒子的妻子，也要想盡辦法搶過來。

除了舉世無雙美貌之外，楊貴妃也以圓潤的身材著稱，據傳她因為太胖，走幾步路就會嬌喘不已，香汗淋漓，雖然這也是唐玄宗喜愛她的理由之一，卻也因此讓她身體因過重更加難以受孕，可能也因此導致她身體出現一些婦女疾病，加上古代醫學和知識不發達，大夫也很難治療。但最主要的原因還是因為楊貴妃有服用「息肌丸」的習慣。

楊貴妃本身有狐臭，因為擔心會失寵，一直到處尋找辦法掩蓋。後來從古書上得知一種叫「息肌丸」的中藥，只要放入肚臍中就能讓皮膚雪白如凝脂、永保青春，並渾身散發奇特的香味，於是長期都有服用。

但「息肌丸」中有一味藥材是麝香，是雄麝的肚臍和生殖器之間的腺囊的分泌物，可以製成香料也可入藥，但副作用就是讓女子無法生育，所以儘管楊貴妃每晚都陪在唐玄宗身邊，卻始終無法懷上龍胎。