天上掉下來的禮物！泰國洛坤府一名婦人日前在颱風過境後，至附近的海邊散步，發現了一塊詭異石頭，呈現鵝黃色，而且還飄散出魚腥味，出於好奇之下，她便將黃石帶回家，豈料鄰居一看全驚呆，直呼這一顆石頭價值不斐，價值高達18.6萬英鎊。

She can't believe her luck!!! 🤑👏 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月1日 星期一

根據《每日郵報》報導，49歲婦人奈姆林(Siriporn Niamrin)上個月23日，在颱風過境後至洛坤府(Nakhon Si Thammarat)附近海邊散步，期間發現了一塊黃色石頭，而且還飄著「魚腥味」，讓她感到非常好奇，認為這一塊石頭可能價值不斐便帶回家。

鄰居一看到這塊重6.8公斤，寬約30公分、長約61公分的石頭，驚呼奈姆林賺翻了，指這應該是「龍涎香」，也就是鯨魚的分泌物，為了證實該石頭是否為龍涎香，奈姆林便對其進行實驗，發現它被火燒過後，會融化並呈現油脂狀，等到冷卻後再次變硬。

如果此石頭確定為龍涎香，價值粗估達18.6萬英鎊(約新台幣721萬)，奈姆林表示，「能夠找到這麼一大塊，我覺得很幸運，希望它能為我帶來一些財富」，目前她也向相關單位申請鑑定，假若確認為龍涎香，且找到買家後，她打算用來改善生活，並回饋給社區。

龍涎香是種固態臘狀可燃物質，由抹香鯨消化系統所產生，雖然一開始的味道難聞，但等到完全乾燥後，會散發出獨特的甘甜土質香味，是香水界廣受歡迎的成分，2016年4月在英格蘭蘭開夏，發現一塊3.5磅的龍涎香，最終以5萬英鎊出售，3名阿曼漁民同年11月發現176磅龍涎香，並以210萬英鎊的價格賣出。